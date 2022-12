L'oci nocturn preveu fregar el ple per Cap d'Any

Arriba la revetlla de Cap d'Any i l'oci nocturn l'espera amb ganes. Després de dos anys on el sector s'ha vist molt limitat per la pandèmia, les discoteques i bars musicals esperen fregar el ple aquesta nit del 31 de desembre. Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i el Gremi de Discoteques de Barcelona apunten que s'han venut el 75% de les entrades anticipades i esperen esgotar-les abans de dissabte a la nit.

D'aquesta manera, el sector vol tancar un any que va començar encara amb algunes restriccions però que acaba en un molt bon moment per als locals de festa. "La previsió per aquesta nit de Cap d'Any és molt bona i calculem que es vendrà tot. És una festa molt important, per a nosaltres és la millor de l'any", explica a l'ACN el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas.

L'augment de preus de la llum i les begudes ha fet incrementar els preus de les entrades per Cap d'Any, ja de per si molt més disparats que en dies no festius, però des del sector reconeixen això no ha afectat a la resposta dels clients. Creuen que la gent té "moltíssimes ganes de celebrar-ho", referint-se especialment als joves que no van poder-ho fer durant dos anys per la pandèmia.

Per al president de la patronal catalana Fecasarm, David López, el fet que la nit de Cap d'Any caigui en dissabte també ha influenciat positivament la venda d'entrades, i opina que l'elevat preu de les entrades no hauria de ser un problema per al consumidor perquè hi ha ofertes d'allò més "populars" a partir dels 20 euros.

Bars musicals i 'pubs' també se sumen a la festa

Pel que fa als bars musicals i als pubs, també esperen una gran afluència de gent durant la nit de Cap d'Any, però recorden que han de tancar els locals a les 4h de la matinada i això els deixa en desaventatge respecte les discoteques. A localitats com Sitges, però, on la tradició dels bars musicals està àmpliament estesa, s'espera una revetlla de "retrobament", segons l'empresari Damià Orts, membre de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon).

"La gent sortirà amb moltes ganes, ho estem palpant", assegura Orts, que viu amb esperança la millor nit de tot l'hivern per a l'oci nocturn. Per a celebrar aquesta nit tant especial, alguns locals aposten per començar la festa inclús abans de les campanades, de manera que s'ofereix cotilló i raïm per donar la benvinguda al 2023.