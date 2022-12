Què fer aquest cap de setmana de Cap d'Any a Catalunya?

Arriba l'últim cap de setmana de l'any, potser el més especial. Aquest proper dissabte és l'últim dia del 2022, i per davant tenim un 2023, que comença diumenge, ple d'esperança, d'il·lusió i de nous projectes. Si sou dels que decidiu els vostres plans a l'últim moment i encara no sabeu què fer el cap de setmana de Cap d'Any, aquí us deixem un recull d'alguns dels millors plans per fer i gaudir sense marxar de Catalunya.

Cursa de Sant Silvestre

Una de les curses més famoses de l'any és la tradicional Cursa de Sant Silvestre, que se celebra l'últim dia de cada any en diferents localitats catalanes. La carrera, cronometrada però no competitiva, també es coneix com la cursa del Gall o dels Nassos, i té recorreguts fàcils i de diverses llargades per adaptar-se a petits i grans.

La Cursa de Sant Silvestre té lloc, entre d'altres localitats, a Barcelona, Badalona, Sant Cugat, Girona o Artesa de Segre (Noguera).

Campanades a l'Avinguda Maria Cristina (Barcelona)

Pels que han decidit passar el cap d'any a Barcelona, una de les millors opcions per a celebrar-ho és acudir a la gran cloenda que té lloc a l'Avinguda Maria Cristina, a tocar del turó de Montjuïc. És una festa amb focs artificials, música i aigua que compta amb un fil conductor basat en una crida a la pau i l'agermanament entre els pobles, duta a terme per la companyia francesa Groupe F.

Si us agrada la gresca, després de les campanades podeu apuntar-vos a la festa que tindrà lloc en moltes discoteques i restaurants de la ciutat. És una oportunitat d'or per tornar a ballar a La Paloma, un local mític de Barcelona que ha estat 15 anys tancat, o per fer una gran festa al Poble Espanyol, sempre amb bon ambient.

Sortida del sol al Cap de Creus (Alt Empordà)

Des del Cap de Creus, a l'Alt Empordà, es veuen els primers raigs de sol molt d'hora al matí. És el punt de Catalunya on el sol surt abans, i amb aquesta premissa, des de fa anys, s'ha instaurat una tradició popular després de la nit de Cap d'Any. Es tracta d'anar a veure els primers eixos de llum del 2023 des de Cadaqués.ballar sardanes i esmorzar una xocolatada popular.

Un cop ha sortit el sol i s'ha alçat el matí a tot Catalunya, la tradició diu que s'han de ballar sardanes i esmorzar una xocolatada popular, un plan immillorable per començar l'any nou amb bon peu i en bona companyia.

Esquiar per començar l'any (Pirineu)

Una altra de les tradicions típiques de l'1 de gener és anar a esquiar ben d'hora al matí. És una activitat típica dels amants de la neu, que solen passar aquestes dates nadalenques en diversos indrets del Pirineu. Algunes de les pistes d'esquí que més s'omplen durant aquestes dates són La Molina, Baqueira Beret, Masella, Port Ainé, Port del Compte, Vallter o Boí Taüll.

L'estació de Baqueira Beret, durant el seu primer dia d'obertura. — Javier Blasco / EFE

Tot i aixó, pels amants de la neu pols, també us recomanem que feu una excursió amb raquetes fins als Estanys de la Pera, que us llanceu en trineu per qualsevol prat nevat o que us atreviu a patinar sobre el gel d'algun riu glaçat.

Improshow de comèdia 'Con nada' (Tarragona)

Els espectacles de comèdia improvisada cada cop estan més de moda, i a Tarragona ho saben bé. L'espectacle Con nada, amb els actors David Simón i Jordi Galo, marca el final de l'any a les terres tarragonines. Aquesta obra totalment única i irrepetible desenmascara costums i tradicions que ocorren a les cases catalanes durant el Nadal, i els aporta un toc d'humor per acabar l'any amb alegria.

Aquesta obra tindrà lloc aquest divendres 30 de desembre a les 20 hores del vespre a l'Espai Jove Kesse, i l'entrada és lliure.

Ruta de 'pubs' Bonöbo (Lleida)

Per als més amants de la festa, el grup de pubs Bonöbo de Lleida ha preparat una ruta esbojarrada pels seus locals. Han posat a la venda una entrada conjunta que val per tots els seus bars i discoteques, on els que la comprin podran gaudir d'una festa de Cap d'Any en diferents estils passant per els locals del Billion, Baba Room, Comedia, Maracas, Xtras i Bonaire.

L'Home dels Nassos a Tarragona

El 31 de desembre es coneix popularment com el dia de l'Home dels Nassos, un home que té tants nassos com dies té l'any. Com que el 31 l'any ja només té un dia, l'Home dels Nassos podria ser qualsevol, però els més petits s'imaginen un home de 365 nassos.

Per celebrar aquest dia, pels carrers de Tarragona s'hi passeja un capgròs que saluda a tots els nens. Després de fer una ruta pels passatges cèntrics de la ciutat arriba un dels moments més esperats de l'activitat, quan l'Home dels Nassos puja al balcó de l'ajuntament, a la plaça de la Font, i saluda tots els assistents. A més, des del 2016, els més petits canten una cançó dedicada al capgròs quan entra a la plaça.