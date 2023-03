L'última inspecció a la mina de Súria on han mort tres persones va ser fa tres setmanes

Tres treballadors han mort aquest dijous en un accident laboral a la mina de potassa de Cabanasses de Súria (Bages), propietat d'Iberpotash. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís minuts abans de les nou del matí sobre un despreniment a l'interior de les galeries. Les víctimes serien un geòleg i dos estudiants de pràctiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que han quedat atrapats a uns 900 metres de profunditat.

Els consellers d'Interior, Joan Ignasi Elena, i d'Empresa i Treball, Roger Torrent, s'han desplaçat fins a les instal·lacions on ha tingut lloc l'accident. Elena ha explicat que encara no s'ha pogut accedir a la zona per raons de seguretat. "Hi ha dificultats d'accés perquè cal assegurar entorn on es troben" ha dit el conseller, que ha lamentat que el rescat "no serà ràpid".

El conseller no ha confirmat la mort dels tres treballadors, però si ha assenyalat que "la situació els fa témer el pitjor". Les víctimes atrapades són tres treballadors de la companyia, ha assegurat Joan Ignasi Elena, però no ha avançat cap altra dada "fins que els cossos de seguretat no es puguin accedir a la zona". També ha afirmat que la resta de treballadors de la mina ja han sigut tots evacuats.

Cap irregularitat

Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha confirmat que l'última inspecció que el departament havia fet a la mina va ser fa tres setmanes, el passat mes de febrer. Torrent ha assegurat que no es va detectar cap irregularitat que motivés l'obertura d'un expedient. ""El control era periòdic. L'últim va ser fa tres setmanes i es va tancar sense cap expedient obert", ha afirmat.



També ha explicat fins a les instal·lacions de la mina s'hi han desplaçat dos inspectors de la subdirecció general de mines per dur a terme una investigació, "les conclusions de la qual es traslladaran als jutjats", ha assenyalat.

ICL Iberia, també coneguda com a Iberpotash és l'empresa responsable de l'extracció, tractament i comercialització de les sals potàssiques de les dues mines del Bages, la de Cabanasses (Súria) i la de Vilafruns, a Balsareny. La companyia forma part del grup multinacional ICL, que té la seu a Israel.