Les bases de JxCat aproven el reglament de les primàries mentre Puigdemont encara no revela si s'hi presentarà

Les bases de JxCat han aprovat el reglament de les primàries per a decidir el candidat per les eleccions del 14 de febrer. La votació ha tingut una participació del 57% del cens –5.050 associats–, amb el 92% a favor de la proposta de la direcció. La incògnita principal, a hores d'ara, és si el president del partit, Carles Puigdemont, s'hi presentarà. Els dirigents que vulguin optar a ser escollits com a candidat a la Generalitat s'han de postular entre aquest dilluns i dimecres. Fonts del seu entorn consultades per l'ACN afirmen que Puigdemont encara no ha pres una decisió, mentre sectors del partit el pressionen perquè faci el pas. Altres dirigents aposten pels consellers Jordi Puigneró, Ramon Tremosa i Damià Calvet o la portaveu del partit al Congrés, Laura Borràs.

Si Puigdemont es presenta a les primàries, tot apunta que la resta de dirigents que hi volien optar –Puigneró, Tremosa, Calvet i Borràs– hi renunciarien, per no competir contra el líder del partit. De fet, la portaveu de la formació, Elsa Artadi, ha indicat aquest mateix dilluns en una roda de premsa que no preveuen unes "primàries lletges".

Hi ha participat el 57% del cens, i el 92% han votat a favor de la proposta de la direcció

Queda per aclarir també, però, com definirà JxCat el seu candidat "efectiu". El reglament de les primàries estipula que, en una primera urna, s'escollirà "la persona que optarà a presidir el Govern de la Generalitat". Però no concreta en cap cas què passa si aquest candidat presidenciable no pot recollir l'acta de diputat o no es pot sotmetre a una investidura i, per tant, no pot complir amb l'objectiu d'"optar a presidir el Govern".



Tot apunta que si Puigdemont és el presidenciable, el candidat "efectiu" seria el número dos de la llista per Barcelona. Però el reglament no ho concreta i els dirigents del partit tampoc ho han confirmat. Cal recordar que les primàries de JxCat tindran una segona urna per escollir els principals llocs de sortida de cadascuna de les quatre circumscripcions, on es podria escollir el candidat "efectiu" en cas que finalment Puigdemont s'hi presentés.

Diferents noms

Si Puigdemont es presenta, les primàries servirien per determinar el candidat "efectiu" a la presidència

Si Puigdemont no opta a ser el presidenciable, ara mateix hi ha quatre noms que s'han postulat directament a les primàries –Calvet i Borràs– o que ho han deixat entendre ells mateixos o des del seu entorn més directe –Puigneró i Tremosa. El conseller de Territori i Sostenibilitat va ser el primer en afirmar que es presentaria a les primàries. De fet, Calvet també va ser de les primeres veus de JxCat que reclamava un procés intern per escollir el candidat a les properes eleccions al Parlament.



Per la seva banda, Borràs va dir l'1 d'octubre en una entrevista a Huffington Post que també optaria a les primàries. Tot i això, l'exconsellera podria estar dubtant ara de fer el pas, a l'espera de la decisió de Puigdemont i de si l'expresident de la Generalitat aposta per un candidat en concret. Aquest seria el cas de Puigneró, ben vist per Waterloo com a candidat "efectiu". També hi podria optar-hi Tremosa, amb un perfil marcadament econòmic, per fer de contrapès del candidat d'ERC, Pere Aragonès –que també ha de superar les primàries dels republicans–.



Sigui com sigui, la votació tindrà lloc entre el 28 i el 29 de novembre. Tot seguit s'obrirà el termini per les candidatures a la segona urna –la dels llocs de sortida–, que es votaran entre el 12 i el 13 de desembre.