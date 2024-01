Les cavalcades de Reis més emblemàtiques de Catalunya: horaris i recorreguts

S'acosta una de les nits més màgiques de l'any, la nit en què els Reis Mags d'Orient visiten totes les cases del món per deixar regals i complir els somnis dels més menuts. Abans que els infants marxin a dormir, però, tenen l'oportunitat de veure Ses Majestats en cavalcades arreu del territori, de recollir caramels i dispositar les seves cartes a les bosses dels patges si és que encara no ho han fet.

A continuació, us presentem un llistat de les cavalcades de reis més emblemàtiques de Catalunya, on i quan comencen i quin és el recorregut complet, perquè trieu si preferiu acostar-vos a la més propera o bé desplaçar-vos per gaudir d'un autèntic espectacle de llum, disfresses, màgia i color.

Ses Majestats enlluernen Barcelona

La capital catalana celebrarà l'arribada del Melcior, Gaspar i Baltasar a l'Espigó del Gas (platja de la Barceloneta) a bord del pailebot Santa Eulàlia. En primera instància seran rebuts per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i està previst que a partir de les 18:00 hores d'aquest divendres arrenqui la cavalcada.

El recorregut serà el mateix que el de l'any passat, esquivant la Via Laietana que encara continua en obres. La rua començarà a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, a l'altura del passeig de la Circumval·lació. Seguirà per passeig de Colom, l'avinguda del Paral·lel, la ronda de Sant Pau, el Mercat de Sant Antoni, el carrer de Sepúlveda, la plaça d'Espanya i finalitzarà passades les 21h del vespre a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, vora la Font Màgica de Montjuïc.

La Festa dels reis d'Igualada

Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, la cavalcada dels reis d'Igualada és la més antiga de Catalunya i molt espectacular. Un dels trets més característics d'aquesta rua és que els patges pugen amb llargues escales i carregats de paquets als balcons de les cases. També descada el Patge Faruk, una figura emblemàtica que representa l'ambaixador de Ses Majestats a Igualada.



A les 17:30h del 5 de gener les autoritats rebran els Reis Mags, mentre que a les 18h s'anunciarà l'arrencarada de la cavalcada amb focs d'artifici. El recorregut serà: passeig de Verdaguer, avinguda de Montserrat, avinguda de Caresmar, carrer de la Soledat, plaça del Rei, carrer de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, rambla Nova, rambla de Sant Ferran i, finalment, plaça de Castells. Un cop acabat l'itinerari, els patges iniciaran el repartiment de joguines.

Una de les més antigues, a Sant Vicenç dels Horts

La primera cavalcada que es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts fou l'any 1896, i des de llavors s'ha mantingut la tradició. Enguany, el recorregut començarà a les 20h a la Plaça de la Vila i seguirà pel carrer de Rafel Casanova, el carrer d'Anselm Clavé, el carrer de Sant Josep, el carrer del Riu, el carrer de Barcelona, el carrer del Llobregat, el carrer de Mossén Jacint Verdaguer, el carrer de Sant Miquel, el carrer d'Anselm Clavé i el carrer de Sant Josep.

Està previst que acabi a l'Avinguda de Torrelles i també es durà a terme la tradicional pluja de caramels, que es va recuperar el 2023 després de la pandèmia. Des del seu origen i fins ara la cavalcada és possible gràcies a tots els seus voluntaris: més d'un centenar de persones que treballen tot l'any per fer possible la Nit de Reis a Sant Vicenç dels Horts.

L'arribada amb vaixell de Ses Majestats a Tarragona

Igual que a Barcelona, els Reis Mags arriben a la capital tarragonina amb vaixell. La rebuda es durà a terme amb pirotècnia al barri marítim de Serrallo, on els altres vaixells i barques del port saludaran als nouvinguts amb les seves sirenes. Un cop desembarquin a les 18:15h, saludaran les autoritats i començaran el recorregut per la ciutat.

La cavalcada començarà a les 19h i passarà per múltiples punts emblemàtics com la plaça dels Carros, el carrer Apodaca, la plaça de la Mitja Lluna, el carrer Unió, la rambla Nova i el carrer Sant Agustí i Portalet, finalitzant l'itinerari a la plaça de la Font a les 20:30h. Aquí seran rebuts amb música de clarins i timbals, i, després de pronunciar el seu missatge, l'alcalde els oferirà les claus de la ciutat per obtenir accés a totes les cases.

Els Reis a Núria i Queralbs

Inclosa dins el recull de Patrimoni Cultural de la Generalitat, la cavalcada de Núria-Queralbs és peculiar per la forma en què arriben els reis: cada 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar fan la seva entrada esquiant enmig d'un espectacle de llum, foc i color.

Els nens pujaran amb el tren cremallera que surt de Queralbs a les 15:57h per rebre'ls i, tan bon punt finalitzi l'espectacle de màgia amb David el Mag, els reis iniciaran el seu descens cap a les 18:30h. Segons indica el programa d'enguany, a les 18:55h serà la rebuda, la visita a la Mare de Déu i l'entrega de cartes al Santuari de Núria. Entre les 19h i les 19:30h es farà baixada cap al poble amb tren, on hi haurà les carrosses que recorreran el municipi.



L'escenografia de Vilanova i la Geltrú

Renovada per complet l'any 1998, amb un disseny escenogràfic i de vestuari sorprenent, la cavalcada de Vilanova i la Geltrú arrencarà aquest divendres a les 18:30h des del castell. El recorregut s'inicia a la plaça del Pou i seguirà pel carrer de la Unió, el carrer del Codonyat, el carrer de Tetuan, la rambla Principal, l'avinguda de Francesc Macià, el carrer del Pare Garí, la plaça de Catalunya, el carrer de l'Aigua, la plaça de les Neus, la rambla Principal i la plaça de la Vila.

És tradició que els nens i nenes vagin a rebre sa Ses Majestats amb un fanalet que ells mateixos han pintat i decorat. Hi haurà un tram tranquil al final del carrer dels Escolapis amb el carrer de Tetuan per als infants amb alta sensibilitat al soroll.