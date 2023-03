Les plataformes en defensa del transport públic reclamen preservar la línia de Portbou: "Ens vincula a Europa"

Vilajuïga ha acollit aquest dissabte la cinquena edició de la Festa del Tren Transfonterer, on s'ha defensat la importància de preservar la línia entre Figueres i Portbou (Alt Empordà), que té en risc el transport de viatgers si l'estació del centre de Figueres es trasllada a Vilafant (Alt Empordà) com preveu el Ministeri de Transports. "És una línia que ens assegura la connexió amb la Catalunya del Nord i que ens vincula a Europa", ha reivindicat Pep Gou, portaveu de la plataforma Defensem el tren de l'Empordà.

Durant la jornada s'ha posat precisament en relleu la importància de les connexions transfrontereres. Actualment, només n'hi ha dues de regionals operatives (Portbou i Tor de Querol) i dos d'alta velocitat al dia fins a París. L'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) ha organitzat aquest dissabte l'esdeveniment.

Pep Gou ha considerat que és "una bestiesa" plantejar-se traslladar l'estació ferroviària del centre de Figueres per posar-la al costat de la del tren d'alta velocitat ubicada a Vilafant, com proposa el Ministeri de Transports. Una opció que deixaria Vilajuïga i altres municipis empordanesos incomunicats. "Beneficia als usuaris de l'alta velocitat, però perjudica els viatgers freqüents", ha lamentat Gou.

Per la seva banda, el president de la PTP, Adrià Ramírez, ha afegit que aquesta proposta demostra "una falta de comprensió molt gran de la importància que té el ferrocarril". Ramírez ha afirmat que "on les estacions s'han traslladat fora, s'ha reduït el nombre de passatgers" i ha posat d'exemples localitats com Salou (Tarragonès) o Cambrils (Baix Camp), "on els viatgers s'han reduït a una tercera part". El president de l'associació organitzadora d'aquest esdeveniment a Vilajuïga considera que traslladar l'estació de Figueres significa "no pensar amb els viatgers, sinó només en què molesta".

Proposen soterrar el tren a Figueres

Com a solució, les diferents plataformes en defensa del transport públic que han assistit aquest dissabte a la jornada proposen soterrar la via del tren al seu pas per Figueres, com s'ha fet a altres ciutats catalanes com Vic. Això, diuen, suposaria una inversió menor que la que planteja el Ministeri de Transports, que vol construir una variant ferroviària nord a la ciutat que uneixi Vilafant amb línies com la de Portbou. El portaveu de la plataforma Defensem el Tren de l'Empordà es mostra preocupat per aquesta obra que considera "faraònica". "Amb el que està previst invertir-hi, es pot millorar tota la xarxa de les comarques gironines", ha sentenciat.

L'alcalde de Vilajuïga, Francesc Xavier Llorente, també està preocupat per si es mou l'estació de Figueres i aquesta línia alternativa no s'acaba construint. Llavors, diu, "la línia regional fins a Portbou quedaria d'ús exclusiu per les mercaderies, com ja estan plantejant alguns lobbies, i s'eliminaria pels viatgers". I això és el que des d'aquest poble altempordanès i d'altres per on passa la línia intenten evitar. "És un servei que ens connecta amb altres poblacions i que fan servir cada dia molts veïns i veïns per poder arribar al centre de Figueres". De fet, el gener de l'any passat l'ajuntament ja va aprovar una moció per mantenir aquesta línia i millorar-ne el servei.

Pel que fa a les connexions amb Europa, la Festa del Tren ha servit per posar en relleu que, actualment, només hi ha les línies regionals que arriben fins a la Tor de Querol i Portbou/Cervera i dues connexions d'alta velocitat amb París, que passen pel túnel del Pertús. "És el túnel que ens havia de connectar amb Europa i dels cinc viatges al dia programats en un inici, ja només n'hi ha dos d'operatius", ha lamentat Ramírez, que ha afegit que això significa que "des de Barcelona a Europa, només hi ha dos trens al dia". Pel trencament de l'aliança entre Renfe i SNCF, s'han perdut les connexions amb Tolosa, Marsella i Lió.