Les protestes contra el toc de queda acaben amb aldarulls a Barcelona

Centenars de persones contràries a les mesures restrictives per frenar la pandèmia de la covid-19 han provocat aldarulls al centre de Barcelona aquest dilluns a la nit. Tot plegat després d'una manifestació convocada per la CUP, Alerta Solidària, Arran, Cos, Endavant i el SEPC, que de les vuit a les nou del vespre ha transcorregut entre plaça Sant Jaume i el Parc de la Ciutadella. En aquest trajecte, que aplegava inicialment unes 200 persones, se n'han sumat uns quants centenars més de diverses ideologies, en algun cas negacionistes de la infecció. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció d'una noia per resistència a l'autoritat i agressió a dos agents, que segons la policia han resultat ferits.

Unes 200 persones s'han manifestat aquest dilluns al vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar mesures "reals" i "efectives" per afrontar la crisi de la covid-19 i que els governs no limitin els drets de la ciutadania. Els concentrats han criticat que, fins ara, les mesures plantejades pel Govern i l'Executiu espanyol estan "limitant" drets fonamentals "suplint" la manca de recursos públics. També lamenten que es pretengui "normalitzar" la retallada de drets i llibertats "sense fer ni un pas per revertir les polítiques de privatització i retallades que han disminuït la capacitat dels serveis públics".

Les organitzacions convocants han exigit als governs que el context actual de crisi requereix de "mesures estructurals i profundes, que reverteixin la manca de recursos públics generada per unes polítiques de privatització que han anul·lat la capacitat de les institucions per fer front a la crisi de manera efectiva". La mobilització a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana s'ha repetit en altres municipis del territori.

Després que s'hagin posat en marxa les mesures de l'estat d'alarma, els convocants han criticat que les mesures jurídiques no hagin estat acompanyades del "control públic del sistema sanitari en el seu conjunt, dels subministraments bàsics o de la suspensió de pagaments de lloguers i hipoteques". La concentració ha començat a caminar cap a la via Laietana i des d'aquí s'ha adreçat al Parc de la Ciutadella. Allà els organitzadors han desconvocat l'acte, però unes 500 persones han seguit concentrades a l'indret.