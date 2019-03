El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) "examinarà" el cas del raper Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, condemnat a Espanya a tres anys i mig de presó pel contingut de les seves lletres pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces. Així ho ha comunicat el mateix Tribunal d'Estrasburg als advocats del músic mallorquí. "El cas serà sotmès a examen tan aviat com sigui possible, segons els documents i informacions proporcionades per vostè", assenyala la carta enviada per Estrasburg, a la qual ha tingut accés Públic.



L'advocada de Valtònyc, Isabel Elbal, ha assenyalat a aquest mitjà que aquest pas és similar al que a Espanya "coneixem com l'admissió a tràmit d'un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional". "Ara el TEDH l'ha de traslladar a l'Advocacia de l'Estat perquè pugui efectuar al·legacions amb relació a la demanda que hem presentat", explica Elbal, que assenyala que el procediment pot allargar-se durant diversos anys.

El despatx d'advocats Boye & Elbal va argumentar en la seva demanda davant Estrasburg, entre altres coses, que la Justícia espanyola havia vulnerat el dret a la llibertat d'expressió del jove raper. Així mateix, també va denunciar que la sentència condemnatòria de l'Audiència Nacional no va tenir en compte el context. És a dir, que no va entrar a valorar que el raper tenia 18 anys quan va compondre les cançons, que no pertanyia a cap organització violenta, que ni ETA ni GRAPO estaven actives i que les seves lletres no van suposar cap tipus de risc per a cap persona o col·lectiu.



D'altra banda, els lletrats també van recordar que part de la condemna imposada al músic és pel delicte d'injúries a la Corona, un tipus delictiu que el Tribunal Europeu de Drets ha criticat en dues ocasions. D'una banda, en la sentència que dona la raó a Otegi contra l'Estat espanyol i, d'altra banda, en la crema de fotografies dels reis en una manifestació a Girona.

Valtònyc, a Bèlgica



El raper Valtònyc es troba a Bèlgica des del mes de maig de 2018 quan va sortir d'Espanya per evitar el seu imminent ingrés a la presó. Espanya va demanar a Bèlgica el lliurament del músic, però va ser rebutjat en considerar que les seves cançons s'emmarquen dins de la llibertat d'expressió.

Violència és una pensió de merda



Josep Miquel Arenas està condemnat per lletres de les seves cançons. La justícia va estimar que deu cançons del raper de l'àlbum Residus d'un poeta, deu més sota el títol Mallorca és Ca Nostra; i, finalment, dues cançons que van ser pujades pel raper a Youtube amb el títol de Marca Espanya i El feixisme es cura morint sobrepassaven els límits de la llibertat d'expressió.



El cantant ha defensat sempre que les seves lletres no donen suport ni el terrorisme d'ETA ni pretenien humiliar les víctimes. De fet, considera que no hi ha violència en les seves lletres. "Violència és pares de família fent malabars per donar de menjar a la seva família. Persones de totes les edats fent cua en menjadors socials. Anar a reclamar els teus drets i que a sobre te'n portis quatre cops de porra. Que la gent gran, que ha currat tota la seva puta vida, tinguin una pensió de merda i li enviïn la carta per notificar-los que els l'han apujat 30 cèntims. O estàs al meu bàndol o estàs en el seu. No hi ha més", va comentar en una entrevista amb aquest mitjà.