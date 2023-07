Londres i Berlín tindran escoles de català homologades a partir del proper curs

El Govern impulsa la difusió del sistema educatiu català entre els infants residents a l'estranger. A partir del curs vinent, l'Escola Catalana de Londres i la CatEscola de Berlín formaran part d'una prova pilot que permetrà als seus alumnes d'entre 1 i 16 anys cursar un currículum oficial del Departament d'Educació i rebre acreditacions homologables (B2 o C1 de català) tan bon punt aprovin els cursos.

A més a més, també es reconeixeran oficialment les escoles catalanes com a comunitats catalanes a l'exterior per tal que puguin optar a finançament directe en convocatòries de subvencions.

"Es tracta d'una demanda de la comunitat catalana a l'exterior, principalment en aquells llocs on el perfil de les persones immigrades és de gent jove i mitjana edat, amb parelles mixtes i fills petits, que no volen perdre el contacte amb la llengua i la cultura catalanes", han apuntat des de la conselleria d'Acció Exterior i Unió Europea, liderada per Meritxell Serret, que justament visita aquest dissabte l'Escola Catalana de Londres.



Durant el curs passat ja es van organitzar activitats esporàdiques relacionades amb la llengua en l'àmbit infantil a Munic, Estocolm, Los Angeles, Edinburgh o Colònia i grans activitats calendaritzades a Londres, Berlín o Basilea.

Acreditació dels títols B2 i C1

Amb aquest model, els estudiants escolaritzats en sistemes educatius d'altres països podran cursar una formació basada en el currículum del Departament d'Educació i homologable a la dels estudiants a Catalunya. Així mateix, en funció de l'edat, també podran acreditar els títols lingüístics: el nivell B2 de català estarà llest a finals de setembre i els alumnes ja podran fer-lo durant el curs 2023-2024, mentre que el del nivell C1 estarà a punt el curs 2024-2025.

Els estudiants podran cursar el B2 a partir d'aquest curs, el C2 haurà d'esperar

L'executiu català també estableix un programa de certificació internacional de la llengua catalana oficial, vàlida i reconeguda tant en l'àmbit universitari com en les administracions.

42 comunitats catalanes imparteixen classes de llengua a l'estranger

Quant al professorat, es posarà en marxa un programa de formació continuada que reunirà els docents un cop per trimestre per proporcionar-los guiatge, recursos didàctics i materials. A més, se'ls facilitarà accés a tot el material pedagògic desenvolupat per Educació i s'explorarà la possibilitat d'incorporar professors a l'exterior mitjançant el programa de beques.

Acció Exterior ha dedicat 164.000 euros a l'ensenyament del català a l'exterior el 2023

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració entre el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea i els Departaments d'Educació i Cultura a través de la Secretaria de Política Lingüística. L'Institut Ramon Llull també hi està involucrat. Actualment, 42 comunitats catalanes a l'estranger ofereixen cursos de català per a uns 1.100 estudiants no universitaris.

Acció Exterior ha destinat en els últims cinc anys més de 700.000 euros a l'ensenyament de la llengua catalana a l'exterior (164.000 euros el 2023).