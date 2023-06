El curs que ve s'incorporaran més de mil nous docents al sistema educatiu català

El curs que vinent s'incorporaran 1.528 nous docents al sistema educatiu català. Així ho ha anunciat aquest matí la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha assegurat que l'objectiu és que aquest augment permeti assolir les ràtios previstes, sobretot referent als grups d'Infantil 3, i assumir la integració de centres a la xarxa pública del Departament d'Educació.

El cost total de l'increment serà de 78.450.750 euros, i les noves places es distribuiran de la següent manera: 1.190 per a personal docent, 75 per a personal d'administració i serveis de centres educatius, 211 per a professionals d'atenció educativa, i 52 per al personal d'administració i serveis. El Govern també ha anunciat que es reforçarà l'escola inclusiva amb 297 nous professors.

De les 1.190 dotacions de personal docent, 145 es destinaran a atendre necessitats d'escolarització d'estudis obligatoris, 297 a l'educació inclusiva, i 689 a la implementació del Pla estratègic d'impuls a la formació professional. A més, s'inclouran 9 dotacions d'Inspectors d'Educació i 3 complements de càrrecs pel desplegament dels serveis territorials del Penedès i Alt Pirineu i Aran, i 41 dotacions de personal docent per donar compliment al nombre d'alliberats sindicals del personal docent.

De les 211 dotacions de professionals d'atenció educativa, 122 es destinaran a atendre necessitats de l'escola inclusiva, 13 al desplegament de grups d'itineraris formatius específics, i 86 a la incorporació de professionals del perfil tècnic especialista d'educació infantil. Les 52 restants es destinaran al personal d'administració i serveis.

22.000 substitucions sense cobrir

L'anunci de la portaveu del Govern arriba poques hores abans del ple monogràfic sobre Educació al Parlament de Catalunya que tindrà com a protagonista la nova titular del Departament, Anna Simó, i poques hores després que el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) denunciés que en l'últim curs 22.882 substitucions han quedat sense cobrir en escoles i instituts.

Segons van detallar dilluns, la falta de personal s'ha notat especialment a l'educació secundària i les especialitats tècniques de Formació Professional (FP), en àmbits com matemàtiques, química o informàtica. Davant d'això, demanen al Departament d'Educació que els substituts es contractin anualment i que el màster de formació del professorat sigui públic i gratuït.