Manuel Valls critica l'estratègia "sectària" de Ciutadans per pactar amb Vox

El líder de la plataforma BCN Canvi, Manuel Valls, ha carregat contra el seu antic aliat, Ciutadans, per la seva estratègia i els pactes amb els ultradretans Vox: "A més de sectària, és una estratègia equivocada que provoca el sentiment que s'ha sacrificat Catalunya per un avantatge electoral a la resta d'Espanya", ha criticat.



L'exprimer ministre francès ha assegurat en roda de premsa que mantindrà el seu càrrec com a regidor a l'oposició a Barcelona, dies després que la direcció de Ciutadans anunciés el trencament amb ell per haver donat suport a la investidura de la nova alcaldessa, Ada Colau. Ha assegurat que compartia molt amb Ciutadans però que a poc a poc "el partit s'ha anat convertint en un partit diferent", i que en alguns moments el seu compromís amb Barcelona va ser l'única cosa que el va frenar a trencar amb els d'Albert Rivera, sobretot després de les eleccions andaluses.



Per a l'exministre, "l'estratègia" de "com pitjor, millor", és una estratègia equivocada i perillosa que, a més, ha deixat orfes a totes les persones que a les eleccions del passat 21 de desembre van donar la confiança al missatge de coratge i fermesa d'Inés Arrimadas". "És una enorme irresponsabilitat anar a buscar sempre o esperar el pitjor. La tensió i el conflicte sense proposar mai una alternativa no condueixen enlloc", ha asseverat. Valls s'ha referit a Ciutadans com un partit que "pacta de fet amb una formació illiberal, reaccionària i antieuropea".



La compareixença de Valls arriba després que un dels independents de la seva plataforma, l'exsocialista Celestino Corbacho, anunciï que s'unirà al grup de Ciutadans al consistori. Valls ha titllat aquesta decisió d'"incomprensible", tot i que ha dit que el respecta i ha rebutjat entrar en més crítiques amb ell.



Valls no és l'únic líder polític vinculat a Ciutadans que ha criticat la formació. Un dels formadors del partit taronja, Francesc de Carreras, ho va fer aquesta mateixa setmana al diari El País. En un article titulat Querido Albert Català també denuncia l'estratègia de Ciutadans, i en una altra publicació d'aquest mateix dimecres, ha carregat contra líders que no rendeixen comptes al partit.

Valls es reafirma en el seu suport a Colau

Valls també ha dedicat paraules crítiques a l'actual alcaldessa. El regidor de Barcelona està orgullós d'haver impedit que Ernest Maragall fos alcalde votant a la líder dels comuns, però ha lamentat que Colau decidís tornar a penjar el llaç groc pels independentistes presos a la façana del consistori i ha demanat retirar-lo: "Ja sabíem que ho faria. Per què hauria fet Maragall si hagués aconseguit l'alcaldia?"



El francès ha qualificat d'intolerables els insults que es van escoltar a la plaça Sant Jaume contra Colau i nou regidors com ell, i ha assegurat que el que es va viure va ser "odi organitzat de l'independentisme", que va confirmar la seva decisió de donar suport a Colau, qui "ha hagut de provar una medicina que no l'és del tot aliena: la dels "escraches"".