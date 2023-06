Maragall serà el número dos d'ERC al Senat per "respondre al pacte d'estat" a Barcelona

Ernest Maragall serà el número dos de la llista d'ERC al Senat a les eleccions generals del 23 de juliol per Barcelona. El qui va ser alcaldable republicà a la capital a les eleccions municipals del 28 de maig ha argumentat que es presenta per "respondre al pacte d'estat contra Barcelona", en referència a la investidura de Jaume Collboni, amb els vots de PSC, BComú i PP.

El president del partit, Oriol Junqueras, ha denunciat en una roda de premsa conjunta que "quan Catalunya vota, l'Estat espanyol veta". I ha etzibat que el PSOE, Sumar i PP són "eines" al servei d'Espanya.

Maragall ha subratllat que vol contribuir que ERC lideri la resposta a "l'espectacle indigne" del dissabte: "L'Estat ha intervingut Barcelona, ha aplicat un 155 de facto a la nostra ciutat, i és també per això que hem d'anar a Madrid al Congrés i al Senat amb tota la força i la màxima potència liderada per Esquerra", ha refermat.

Amb els canvis, el partit manté Joan Queralt com a número 1, mentre Robert Masih, que havia de ser el número 2, passarà ara a ser el primer suplent de la candidatura. El cap de files dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona compaginarà la tasca al consistori amb el càrrec de senador, en cas de sortir escollit el 23-J.

En aquest sentit, Junqueras ha subratllat que el vot a la cambra alta espanyola és "personalista", i que ERC presenta aquest "gest" com a resposta a l'acció de les "clavegueres de l'Estat". "Volem donar l'oportunitat a la ciutadania de Barcelona de corregir amb els vots el que l'Estat ha impedit i decidit malmetre", ha asseverat el líder republicà.

'No' al PSC a la Diputació de Barcelona

El president del partit també ha reiterat que ERC no votarà a favor d'una presidència socialista a la Diputació de Barcelona: "No l'avalarem". El compromís del partit és per garantir presidències i alcaldies independentistes, segons Junqueras.

En aquest sentit, ha lamentat que el guanyador del 28-M a Barcelona, Xavier Trias, insinuï que es podria reeditar el pacte entre PSC i Junts a la Diputació. Junqueras ha demanat "esperit col·laboratiu" a Junts, i ha fet una crida específica al secretari general dels exsocis de Govern Jordi Turull i Josep Rull perquè facin un "esforç" i avançar de cara a "reconstruir confiances".

El líder d'ERC ha constatat la "mà estesa" cap a Junts, i ha posat com a exemple el vot a favor dels republicans a la presidenta del Parlament, Anna Erra, per tal que accedís al càrrec. Junqueras també ha constatat que ERC va fer "esforços" perquè Junts no marxés del Govern, així com perquè hi hagués un acord entre uns i altres per governar Barcelona.

Els republicans també van treballar, segons Junqueras, perquè Ripoll no tingués una alcaldessa d'extrema dreta, tot i que "Junts impedís que prosperés" el pacte. Junqueras ha lamentat així també que a la capital del Ripollès hi governi l'extrema dreta i xenòfoba d'Aliança Catalana.