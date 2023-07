La mare de la policia infiltrada en moviments socials a Girona estaria implicada en el muntatge

La mare de l'agent de policia infiltrada durant tres anys en moviments socials de Girona i Salt també hauria participat en el muntatge. Segons ha avançat la Directa, hauria estat donant cobertura a la missió que li havien assignat a la seva filla, amb sigles reals Maria I. T., i que va actuar sota el nom fictici Maria Perelló Amengual.

L'activista Òscar Campos, que va mantenir una relació sentimental durant la infiltració de la membre del Cos Nacional de Policia espanyol, hauria viatjat a Mallorca i visitat la casa de la dona a Palma. "La Maria no pot ser policia, coneixem la seva mare, he estat a casa seva", va dir el gironí reaccionant a les primeres sospites sobre la seva parella, recordant la visita a la casa de la mare, que respon a les sigles B. T. S.

No es tractava d'un domicili ficcionat pels comandaments policials, sinó que era la seva residència real, ubicada al barri d'Establiments de Palma, on es va arribar a allotjar. "Quan arribem, la seva mare plora d'alegria de veure'm. Em diu que, tot i tenir la Maria vivint fora, està feliç i tranquil·la perquè sap que viu amb mi i estic allà per protegir-la", recorda Campos.

A l'activista gironí li van explicar que l'habitació on havia crescut la Maria s'havia incendiat i tot havia quedat calcinat, per la qual cosa no guardaven fotografies o records de la seva infantesa o adolescència. La mare va ser en tot moment "infinitament curosa i simpàtica" amb la víctima, sempre segons detalla l'afectat a la Directa.

Campos va arribar a establir una relació de confiança amb la mare de la policia infiltrada, amb diversos regals i obsequis habituals en aquesta mena de relacions. Durant una festa d'aniversari del jove, la dona li hauria trucat via WhatsApp i li hauria arribat a cantar el Boig per tu de Sau amb un encenedor per celebrar els seus 37 anys, i després hauria entonat l'havanera La Bella Lola onejant un mocador.

La visita a la casa de la mare es va produir l'estiu de 2021, quan l'activitat va viatjar a Mallorca i la Maria i també li va presentar la seva millor amiga. L'activista recorda l'actitud "incòmoda" de la suposada amiga quan van anar a prendre una cervesa.

El paper de les xarxes socials

B. T. S. hauria explicat a la germana d'Òscar Campos que era educadora social d'infància i família, i que hauria estat candidata a les eleccions sindicals per STEI Intersindical. La mare ha estat quatre anys inactiva a la xarxa social Facebook, però s'hauria posicionat clarament en contra del referèndum de l'1 d'Octubre del 2017. El seu fill, R. I. T., que forma part de la plantilla de la Prefectura de les Balears, també hauria penjat fotografies amb cartells contra l'independentisme català en aquesta xarxa social. Hauria difós missatges contra "la dictadura colpista lazi" i un cartell referint-se a l'1-O com "el dia dels simis".

Quart cas d'espionatge

La missió d'espionatge de la policia de Maria I. T. hauria posat el focus en l'independentisme, l'antiracisme i el moviment per l'habitatge, segons va detallar la Directa, que també va revelar-ho. Es tracta del quart cas d'espionatge d'estat destapat en els darrers mesos a Catalunya, pertanyen també a la promoció del 2019.

Es tracta d'una jove de 27 anys que hauria estat infiltrada en els moviments socials des del maig del 2020, quan va arribar de Palma, i va arribar a tenir una vida social activa. Durant tot el període d'infiltració ha mantingut una relació sentimental estable amb aquest activista, que és un dels encausats pel tall de les vies de l'AVE en el primer aniversari de l'1 d'octubre.