La mascareta deixa de ser obligatòria a centres sanitaris a partir d'aquesta mitjanit

La mascareta deixarà de ser obligatòria als centres sanitaris i sociosanitaris aquest dimarts a la mitjanit. El Departament de Salut prescindeix de la mesura arran de la millora de la situació epidemiològica general, segons ha confirmat aquest dimarts en un comunicat. La mesura es va començar a aplicar el 9 de gener davant l'empitjorament de les dades.

Tot i això, es continuarà recomanant el seu ús en alguns casos. Es tracta de persones amb símptomes compatibles amb malalties respiratòries si estan en espais compartits o mal ventilats o si entren en contacte amb persones vulnerables. I també a les residències o centres sanitaris si hi apareixen símptomes.

Salut va impulsar aquesta mesura inicialment durant quinze dies, però la setmana passada va optar per prorrogar aquesta restricció durant una setmana més, considerant "prudent esperar una mica més" per veure com evolucionava la situació de les infeccions respiratòries a Catalunya. Ara, la decisió s'ha pres després de comprovar que la pressió assistencial i altres dades clau es mantenen estables.