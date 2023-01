Un miler de sanitaris es concentra a la plaça de Sant Jaume en la primera jornada de vaga de la setmana de mobilitzacions

Un miler de sanitaris s'ha concentrat a la plaça de Sant Jaume per reclamar millores en el sistema de salut, com mesures davant la pressió assistencial o millors condicionals laborals, en la primera de les dues jornades de la vaga convocada per la Intersindical, aquest dimarts i dimecres.

Infermeres, llevadores, auxiliars d'infermeria (TCAI) i altres col·lectius s'han manifestat davant el Palau de al Generalitat per recalcar que són "imprescindibles". "O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem", ha advertit Nèstor Sastre, de la Intersindical, en una atenció als periodistes. Aquesta és la primera mobilització d'una setmana amb diverses convocatòries de vaga, de sanitaris, docents i també taxistes, entre dimarts i dijous. En la protesta s'han adreçat crítiques a Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre els facultatius, que negocia des de dilluns amb el Departament de Salut.

La vaga convocada per la Intersindical s'adreça a tots els treballadors de l'àmbit sanitari i sociosanitari i s'hi han adherit el sindicat Infermeres de Catalunya i altres col·lectius. Els sanitaris concentrats a la plaça de Sant Jaume, mentre se celebrava el Consell Executiu del Govern, s'han desplaçat tot seguit en manifestació cap al Parlament. Entre d'altres, s'han pogut escoltar crits com "Aragonès de quina mútua ets?".



"Sacsejar" la situació actual

Pel que fa a les reivindicacions, n'ha enumerat algunes com la reducció de les ràtios o millores en les condicions laborals dels professionals. A banda, també ha remarcat el dèficit de pressupost, l'envelliment que pateix la societat catalana i la repercussió que aquest fet té en la sanitat perquè implica un augment dels costos fixes. "En som conscients i és un problema estructural que va més enllà de Catalunya, també afecta l'Estat", ha assegurat el coordinador del sindicat que ha demanat mesures per revertir la situació.

Així mateix, ha insistit en què aquestes demandes són "col·lectives" i no pertanyen només a una determinada categoria professional. "La sanitat o la salvem tots o no la salvarà ningú", ha advertit. Per això, ha demanat la col·laboració de la resta de sindicats: "O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem".