Milers de dones reivindiquen arreu de Catalunya la igualtat en un 8-M ple de mobilitzacions

Per tercer any consecutiu, el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, està protagonitzat pels milers i milers de dones que es mobilitzen arreu del territori per reclamar la igualtat i denunciar les discriminacions de gènere que encara existeixen. A l’espera de les manifestacions unitàries que es faran a la tarda, durant tot el matí hi ha hagut mobilitzacions i accions diverses a nombrosos municipis catalans. Ja el dissabte al vespre, més d’un miler de dones van participar a la desena marxa nocturna Se Va a Armar la Gorda, que va fer-se al districte de Nou Barris de Barcelona sota el lema "Juntxs som fortes i la nit és nostra".



Durant el diumenge, en què també hi ha una vaga secundada per la CGT, IAC la Intersindical-CSC i la CNT -però no pels dos grans sindicats, CCOO i UGT- per denunciar les desigualtats, els abusos i les vulneracions de drets. A Barcelona, durant el matí la plataforma Diverses 8M, que agrupa col·lectius de dones migrades, refugiades i racialitzades, ha fet una manifestació que ha sortit de la zona alta, per baixar per Via Augusta i acabar a la plaça de Catalunya. S’hi han escoltat crits com "la llei d’estrangeria mata gent cada dia" i s’hi han reivindicat els drets de les treballadores de la llar i les cures.



També a la capital, les cambreres de pis, conegudes com a Kellys, han organitzat un piquet pel centre de la ciutat i han reclamat la dignificació de les seves condicions laborals. Amb el suport de la CGT, el piquet ha tallat durant uns minuts la circulació de la Via Laietana. També s’han fet piquets davant dels hotels Olivia Balmes i Grand Hotel Central, ja que segons Las Kellys Barcelona s’hi viuen situacions de precarietat laboral.

Finalment, també al centre més de 300 professionals de la informació i la comunicació s'han concentrat als Jardinets de Gràcia per exigir "relats més plurals i feministes" als mitjans de comunicació i paritat als espais que generen opinió. Segons informa l’ACN, sota el lema "comuniquem feminismes", les comunicadores han reclamat "formació en perspectiva de gènere i de la diversitat a totes les plantilles de les empreses per aconseguir una millora substancial en el tractament informatiu" i han exigit que se superi "la bretxa salarial que persisteix al sector i que es penalitzin les empreses que no compleixin".

Pel que fa a d’altres ciutats, a Sabadell centenars de dones han omplert la cèntrica plaça Doctor Robert en la manifestació de la vaga general feminista. A Lleida, s’ha fet una cercavila pel centre convocada per la Coordinadora 8-M, que ha acabat on es feia l’acte institucional del Dia de les Dones.

Una imatge de la manifestació feminista de Sabadell aquest 8-M. @8mvagafeminist1

A Girona, centenars de persones s’han manifestat pel centre amb el lema "fortes, lliures i rebels". La mobilització l’ha convocat la Plataforma Feminista Gironina. A Manresa han sortit a manifestar-se unes 150 dones, a Reus més de 200, a Sant Cugat també alguns centenars, entre moltes altres poblacions. A més a més, també s’han fet accions de denúncia davant diversos temples catòlics -com la Sagrada Família o la catedral de la Seu- per denunciar l’Església com a "institució masclista i patriarcal”.