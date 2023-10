Milers de persones es mobilitzen en suport del poble palestí en diverses ciutats catalanes

Degoteig de mobilitzacions a Catalunya en suport del poble palestí i dels atacs d'Israel contra Gaza. Les manifestacions s'han desenvolupat en diverses ciutats i en total han reunit milers de persones, que han cridat lemes com ara "no és una guerra, és un genocidi".

A Barcelona, la protesta ha reunit almenys 3.000 assistents, segons les xifres de la Guàrdia Urbana. En el cas de la capital, s'ha fet una concentració al Passeig de Gràcia, amb l'objectiu de mostrar el rebuig al govern hebreu i a l'atac contra un hospital de la ciutat de Gaza que dimarts al vespre va provocar centenars de morts.

Els participants s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea on han cridat lemes com ara "Boicot a Israel" o "Llibertat per a Palestina". La concentració estava prevista per les vuit del vespre, però abans de l'hora ja hi havia centenars de persones al punt de la cita enarborant banderes palestines.

Aquest mateix dimecres també hi ha hagut una concentració propalestina a Tarragona. També se n'han fet a Olot, Vilanova i la Geltrú, Berga, la Bisbal d'Empordà, Celrà o Capellades. Dimarts ja n'hi va haver a Girona, Granollers, Manresa, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Solsona o Arenys de Mar i divendres és previst que n'hi hagi novament a Cerdanyola o a Rubí, a banda d'una que es farà a Lleida.

Les convocatòries s'han difós a través de les xarxes socials a partir de lemes com ara "Aturem el genocidi a Palestina", "Concentració en contra de l'apartheid israelià" o "Solidaritat amb el poble palestí".

En el cas de Tarragona, la mobilització ha congregat unes 400 persones. A la plaça de la Font s'hi han llegit manifestos en favor de la pau, de la llibertat del poble palestí i en contra del que han qualificat com a "agressió indiscriminada d'Israel". Els assistents també han denunciat el suport acrític dels governs occidentals a l'estat israelià i la vulneració de drets humans. Posteriorment, s'ha organitzat una marxa fins la plaça Imperial Tarraco.

La manifestació estava convocada per l'Associació Palestina Àrab Unida, l'Esquerra Independentista de Tarragona, Tarragona En Comú Podem, la Coordinadora d'ONG Tarragona i Stop Maremortum.