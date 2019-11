El Tsunami Democràtic sembla disposat a superar l’ocupació de l’aeroport del Prat del passat 14 d’octubre, el dia en què es va emetre la sentència del judici al Procés. En un comunicat, la plataforma ha anunciat que de dilluns a dimecres de la setmana vinent, és a dir, els dies posterior a les eleccions espanyoles de diumenge, portarà a terme “l’acció més ambiciosa proposada fins ara”. “Preparem-nos per un 11-S de tres dies”, avisa el comunicat, difós pels canals de xarxes del moviment, que en el cas de Telegram ja s’apropa als 400.000 seguidors.



“Mentre no hi hagi una solució política a l’exercici del dret a l’autodeterminació, la llibertat de presos, exiliats i represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrant la seva força. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin”, afegeix el text. Tot i que no detalla l’acció que es portarà a terme entre els dies 11 i 13, el Tsunami aconsella a les persones interessades “demanar-se un dia de festa a la feina” i avisa que cal “estar disposat a desplaçar-te pel territori i, si pots, a passar la nit fora: preparar roba d’abric, bateries extres pel mòbil, queviures, sac de dormir i tenda de campanya i una actitud tenaçment no violenta”.



Comunicat de Tsunami Democràtic sobre les accions previstes el 9N i de l'11 al 13 de novembre. #LaForçaDeLaGent 🌊 pic.twitter.com/vdXJzkAoZT — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 8, 2019

D’altra banda, el moviment també destaca que per aquest dissabte, jornada de reflexió electoral, ja hi ha convocades accions a més de 300 municipis “per desobeir la Junta Electoral”. La jornada, especifica, servirà també per provar la seva app, abans de les accions de dilluns a dimecres de la setmana vinent, quan es posarà en marxa definitivament.



Fa uns dies, el Tsunami va desmentir determinades informacions per aclarir que no convoca accions pel dia de les eleccions: “L’acció només es convoca per a la jornada de reflexió. El 10-N, Tsunami defensa l’exercici del dret a vot, com la resta de drets fonamentals. Les urnes no fan por, tot el contrari: és el que reclama la majoria de la població catalana. Més urnes”.



Pel que fa a demà, “l’objectiu de la convocatòria és fer reflexionar l’Estat, recordar-li que no pot restringir ni limitar el dret a la llibertat d’expressió, ni el dret a la lliure reunió i manifestació”. A més, se li vol recordar que la solució al “conflicte polític” ha de ser “política” i això passa “pel diàleg i la negociació”.