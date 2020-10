Moren almenys 140 migrants per l'enfonsament d'una embarcació que es dirigia a Canàries

Almenys 140 persones han perdut la vida després que l'embarcació en la qual viatjaven s'enfonsés davant de les costes del Senegal, en el naufragi més mortífer registrat en el que va de 2020, segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).



El vaixell en qüestió va partir del Senegal el 24 d'octubre, des de la localitat de Mbour, rumb a les illes Canàries. Segons dirigents locals citats per la OIM, l'embarcació es va incendiar només unes hores després de salpar i es va enfonsar prop de Saint-Louis, en la costa nord-oest del país africà.



L'embarcació naufragada transportava a unes 200 persones, però només 59 d'elles van ser rescatades amb vida després de la intervenció de vaixells oficials del Senegal i Espanya i de pesquers que pescaven en la zona. S'han localitzat un mínim de 20 cadàvers.

El cap de la OIM al Senegal, Bakary Doumbia, ha expressat la seva consternació per aquests fets i ha reclamat la "unitat" de la comunitat internacional per posar fi al tràfic de persones, "que s'aprofita de joves desesperats" que busquen un futur millor als països del sud d'Europa.



"També és important advocar per canals legals que perjudiquin el model de negoci dels traficants i impedeixin que continuï morint gent", ha afegit Doumbia en un comunicat.

Més de 400 morts aquest any

L'organització ha alertat d'un augment "significatiu" de les embarcacions que parteixen des de la zona occidental d'Àfrica rumb a l'arxipèlag canari. Només al setembre, van partir 14 vaixells amb un total de 663 migrants i en un de cada quatre casos es va informar d'alguna mena d'incident.



La OIM calcula que enguany han arribat a Canàries unes 11.000 persones, lluny de les 2.557 registrades en el mateix període de 2019 però encara per sota de la crisi de les piragües de 2006, quan la xifra es va disparar fins als 32.000. L'agència estima que només en 2020 han perdut la vida 414 migrants i refugiats en aquesta ruta.



El drama migratori a l'illa no cessa. Això sí, la Fiscalia Superior de Canàries va prohibir aquest dimecres separar a nens migrants de les seves mares a la seva arribada a les costes canàries mentre esperen pels resultats de les proves d'ADN.



En aquest sentit, el fiscal superior de Canàries, Luis del Río, ha afirmat que la decisió de no separar als menors migrants de les seves mares "ha donat solució, des del deure constitucional de vetllar pels drets de la ciutadania, a un problema de gran transcendència".