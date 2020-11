El moviment pel dret a l'habitatge posa en el focus el fons voltor Cerberus i li exigeix que aturi els desnonaments

El moviment pel dret a l'habitatge ha ocupat aquest dilluns al matí matí la seu d'Haya Real Estate a Barcelona, immobiliària controlada pel fons voltor Cerberus que gestiona uns 60.000 habitatges a tot l'Estat espanyol. Una desena d'activistes s'han atrinxerat a dins de l'edifici, situat a l'avinguda Josep Tarradellas 36, al barri de Sants, mentre a fora han convocat una concentració on s'hi han congregat centenars de persones.



L'acció s'emmarca en la campanya Guerra contra Cerberus per demanar que s'aturin els desnonaments als immobles propietat d'aquest fons voltor, iniciada al I Congrés per l'Habitatge de 2019, després de detectar que es tractava d'un dels de més pes en el mercat especulatiu de l'habitatge a Catalunya. Hi participen diverses entitats i moviments, com ara la PAH, el Sindicat de Llogateres o xarxes i sindicats d'habitatge locals o de barri.

"Els fons voltor són grans i difícils d'entendre i localitzar. Amb un banc, encara podies seure al davant d'un directiu, però ara hi ha senyors a Nova York o a l'altra punta del món que no tenen cara i que juguen amb la vida de la gent", ha denunciat Clàudia Ruscalleda, una de les portaveus de la campanya, en una roda de premsa a les portes de l'edifici d'Haya Real Estate.



Ruscalleda ha afirmat que l'ocupació té l'objectiu de "posar cara a aquests monstres", els fons voltors, a qui acusa d'haver invertit en actius immobiliaris, habitatges durant la crisi del 2008 per després vendre'ls a un millor preu: "Ho van fer en l'anterior crisi i ho faran ara. Van adquirir pisos a preus regalats, van desnonar la gent de casa seva, i ara es quedaran les empreses de la gent". La portaveu ha advertit que, si no se'ls atura els peus, aquests fons voltors ampliaran el seu negoci a altres sectors: "Qui, sinó, es pot permetre invertir en temps de crisi? Aquells que tenen tants diners que no els importa esperar anys per recuperar-los".



El moviment vol forçar al fons voltor a què aturi els desnonaments en sec i a tancar tots els processos judicials oberts: "Des d'aquí exigim que Cerberus no pugui desnonar ningú més".

L'ocupació de la seu de Cerberus comptarà també amb concerts durant tota la jornada d'artistes com Jo Jet i Maria Ribot, les raperes Santa Salut i Tribade o els monòlegs d'Anna Polo, entre d'altres. L'acció ha estat marcada també per la simbologia de les disfresses dels activistes, que duien posat el vestit vermell amb que volen associar la campanya, un símbol també emprat a la sèrie de ciència-ficció d'èxit internacional La Casa de Papel.

De Divarian a Haya Real Estate

En un primer moment, el fons voltor Cerberus va constituir Divarian, una immobiliària creada després que el fons comprés tot el negoci immobiliari gestionat pel BBVA, controlada en un 80% pel fons voltor i en un 20% pel banc. Posteriorment, Cerberus va decidir fusionar Divarian amb Haya Real Estate, l'altra immobiliària de la seva propietat que va passar a gestionar uns 60.000 immobles. Els activistes asseguren que Cerberus s'està negant a negociar en la majoria de processos de desnonament i que està incomplint la llei d'habitatge catalana, que força als grans tenidors a oferir lloguer social a les famílies vulnerables que no puguin assumir els costos de l'habitatge.