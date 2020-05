Neix La Sardina, una proposta per fer videotrucades de pagament amb artistes 

L'emergència sanitària ha sumit el sector cultural i musical en una gran incertesa, que l'inici del procés de desescalada de moment no resol. Amb la majoria d'espectacles i concerts cancel·lats, els artistes no saben quan tornaran a tenir ingressos. És en aquest context que neix La Sardina, una proposta que ofereix videotrucades de pagament per tenir un contacte directe amb els artistes i poder descobrir tot allò que no surt a l'àlbum, l'entrevista o el directe d'Instagram. L'objectiu és donar suport econòmic als músics i grups, però també posar en valor "la feina dels artistes, músics i segells en aquests moments en què la indústria es veu paralitzada". De moment han confirmat la seva participació al projecte una quinzena d'artistes, entre els quals The Sey Sisters, Ferran Palau, Ginestà, Núria Graham, Tarta Relena, Nico Roig i Anna Ferrer, i les primeres entrades ja estan a la venda.

La idea va sorgir a finals de març, quan ja portàvem un parell de setmanes de confinament i cada tarda Instagram s'omplia de concerts des dels menjadors de bona part dels artistes del país. Va ser llavors quan la idea es va començar a coure entre un grup de cinc amics vinculats a la indústria musical. "Era un moment de reflexió personal i en què ens estàvem replantejant coses, i vam trobar a faltar conèixer-nos més, apropar-nos als artistes no només escoltant les cançons en directe sinó podent tenir un moment íntim, personal i proper amb ells", explica a Públic Maria Domingo, una de les impulsores de la iniciativa. A partir d'això, els cinc joves van plantejar-se trencar amb la "unidireccionalitat" dels concerts en directe i fomentar un "sentiment de grup" entre artistes i públic.

Videotrucades de 45 minuts, amb 30 persones i un preu simbòlic de 5 €

En poques setmanes, aquesta idea es va materialitzar en la proposta final, presentada aquesta setmana: videotrucades de 45 minuts, on hi podran participar fins a 30 persones amb un pagament de 5 €, el 80% dels quals anirà directament els artistes i, la resta, a cobrir els costos de la plataforma, portal web, gestió d'entrades i l'associació que han creat. Des d'aquest divendres ja estan a la venda les primeres entrades, corresponents a les videotrucades de la setmana que ve.



Domingo posa èmfasi en què el preu de 5 € és simbòlic i reconeix que el que percep l'artista -al voltant d'uns 130€ si l'aforament es completa- pot semblar no res comparat amb el que cobren per un concert. "Per això volem insistir en què no és un concert, sinó una estona per parlar amb els artistes. I que un petit gest a vegades diu molt, i més en aquest cas, per la cultura i la música".

Els impulsors són cinc joves vinculats a la indústria musical

Els cinc impulsors de La Sardina es van conèixer fa un any treballant per un festival de música i sempre han tingut en ment la creació de diferents projectes, però no s'imaginaven que aquestes idees finalment es materialitzarien durant el confinament degut a una pandèmia. Per dedicar-se a aquest sector, la crisi sanitària els ha afectat laboralment però no han volgut desvincular-se del món de la música: "A tots ens agrada molt organitzar esdeveniments musicals i crear un projecte nostre era una excusa per seguir treballant, encara que fos de manera voluntària. La música és el que ens mou i volíem seguir", explica Domingo.



Pel que fa a l'horitzó temporal del projecte, Domingo reconeix que estan "bastant oberts" perquè la situació "sembla que anirà per llarg", ja que encara que la desescalada ja hagi començat, no se sap segur quan hi podrà haver concerts i espectacles en directe, i en quines condicions. Conscients que la indústria de la música "serà de les últimes a reactivar-se", proposen gaudir-ne de manera diferent: "Estem tancats però ens podem obrir al món".