La neu arriba a cotes per sota dels 600 metres al Pirineu i Prepirineu però sense gruixos importats

Les precipitacions que aquest dimecres han travessat el Pirineu i Prepirineu han deixat estampes de postal, amb comarques on s'ha pogut veure nevar per sota dels 600 metres d'altitud. Això no obstat, en termes generals els gruixos que s'han acumulat han estat escassos i no han comportat problemes per circular per cap carretera.

Comarques com el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà o l'Alt Urgell s'han vist emblanquinades. Els carrers de Sort, la capital del Pallars Sobirà, han quedat blancs gràcies a la nevada, fins que ha vingut seguida de sol, fet que ha provocat que la neu es fongués a poc a poc.

A localitats com Tremp, la capital del Jussà, també ha nevat, tot i que ho ha fet més intensament a Isona i Conca Dellà. A l'Alt Urgell, la primera nevada de l'any ha agafat a la vegetació i ha arribat als dos centímetres a Coll de Nargó o Estamariu.

Fins a les 19:00 hores d'aquest dimecres, les estacions del Baix Empordà de Palafrugell (10,8 mm) i Castell d'Aro (9,5 mm) han estat les que més precipitació acumulada han registrat, tot i que amb uns valors força escassos. Segueixen Malgrat de Mar (Maresme, amb 6,8 mm, Prades (Baix Camp, amb 6,7 mm), Barcelona (6,6 mm a les estacions del Raval i la Zona Universitària), Vallirana (Baix Llobregat, amb 6,4), el pantà de Siurana (Priorat, amb 6,1) i la Panadella (Anoia, amb 6,1).

Les pluges han arribat a mig matí especialment per l'oest, a banda d'altres punts dispersos. Amb el pas de les hores han anat a més. Al Pirineu i Prepirineu Occidental la major part de la precipitació ha estat en forma de neu, amb la cota arribant fins i tot voltant dels 500 metres, segons el Meteocat. A la meitat est la precipitació ha anat a més amb el pas de les hores.

La pertorbació s'allarga fins dijous

La pertorbació que està deixant una tongada de precipitacions extenses arreu de Catalunya ha arribat aquest dimecres de manera dispersa i s'ha anat estenent arreu del país. A partir de dijous al migdia anirà desapareixent progressivament i acabarà marxant per la zona central del litoral i prelitoral, segons el Meteocat.

Els models inicials feien preveure quantitats de precipitació acumulada més abundant, però les darreres actualitzacions han moderat la previsió i indiquen que les pluges i nevades de tot l'episodi seran de com a màxim de 50 mm. Aquest dijous, no es preveu que la cota de neu baixi més enllà dels 600 m en alguns sectors de l'interior i de l'extrem nord-est.