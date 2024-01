La UPC llança Carretera nevada, una app que monitora les carreteres catalanes en cas de temporal de neu

Catalunya no és un territori afectat per grans temporals de neu, cada vegada menys habituals degut a l'emergència climàtica, però quan neva de forma extraordinària o en llocs on normalment no ho fa, pot col·lapsar les carreteres i provocar problemes de mobilitat.

Amb l'objectiu d'evitar incidències i minimitzar riscos, un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha llançat l'aplicació Carretera nevada, que permet conèixer la previsió de l'estat de la xarxa viària catalana i la seva afectació en cas de fortes nevades fins a 24 hores després del temporal.

L'aplicació està disponible de forma gratuïta tant per a dispositius iOS com Android, així com en format web. L'objectiu de l'eina és que els conductors estiguin ben informats abans d'emprendre una ruta i evitin aquelles vies afectades.

Com funciona?

L'app mostra les afectacions i les condicions de les diferents carreteres sobre un mapa i usa un model numèric de predicció, desenvolupat pel Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC, que transforma les dades sobre previsions meteorològiques en impactes quantitatius i mesurables.

L'estat de la via es classifica segons el grau d'afectació i es mostra fent ús d'un codi semafòric de tres colors: el verd, quan hi ha bones condicions per circular; el taronja, quan la neu ha agafat; i el vermell; quan s'haurien de fer servir cadenes per la circulació.



La previsió també es pot consultar desglossada per comarques en format text, i pot contenir informació del nom de la carretera afectada; hora d'inici de l'afectació; hora en què acaba l'afectació, i com evolucionarà en les següents 24 hores. Si es té activada la ubicació del dispositiu, per defecte es mostra la informació en funció de la geoposició de la persona usuària; si no, s'ha de seleccionar manualment de quina comarca es vol veure la previsió.

L'aplicació creada per la UPC permet col·laborar mitjançant l'enviament de fotografies geolocalitzades de les vies afectades i aportant informació addicional com el nom de la via, el punt quilomètric o el municipi. Amb aquesta aportació, es vol continuar validant i refinant el model de predicció i, pròximament, ampliar les seves funcionalitats usant el mapa amb imatges rebudes.