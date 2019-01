"No esteu sols", Torra i el Govern donen suport als presos a dos dies del seu trasllat

Dos dies abans que els presos polítics siguin traslladats a Madrid a l'espera que la setmana vinent presumiblement arrenqui al Tribunal Suprem el judici de l'1-O, el Govern de la Generalitat ha volgut dedicar-los un acte de suport, encapçalat pel president, Quim Torra. Amb la presència de familiars dels empresonats, el cap de l'Executiu n'ha exigit "l'absolució" i ha proclamat: "No esteu sols".



La trobada s'ha fet al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat i tot just s'ha allargat durant deu minuts. Meritxell Lluís, la presidenta de l'Associació Catalana pels Drets Civils -que agrupa familiars de presos i exiliats-, ha manifestat que "en aquests mesos els presos s'han estat preparant el judici a consciència, sabent que no han comès cap delicte de rebel·lió, sedició i malversació. L'afronten amb plena consciència i responsabilitat, amb fortalesa i serenitat, i veuen el judici com una gran oportunitat per denunciar les arbitrarietats judicials i la vulneració de drets i llibertats fonamentals". Lluís és regidora del PDeCAT a Terrassa i parella de Josep Rull.



Per la seva banda, Torra ha fet una crida a "no defallir mai" ni a deixar-se "intimidar" per l'Estat i ha tornat a exigir l'"absolució" dels encausats, perquè "no han comès cap delicte". "Se'n van com a presoners de l'Estat espanyol, amb la consciència neta i tranquil·la per haver fet allò que havien de fer i que els havíem demanat fer. Exigim la seva absolució i que tornin lliures a casa. Ni ells ni nosaltres ens deixarem intimidar per la injustícia, la venjança ni l'odi ", ha assegurat.

Segons Torra, el Suprem jutjarà persones que "van defensar que calia posar el futur del país en mans dels ciutadans" i que van complir un "mandat electoral i democràtic". "I aquesta és la vergonya que el Regne d'Espanya haurà d'encarar durant molts anys", ha afegit. Torra també ha carregat amb duresa contra la "pena preventiva absolutament abusiva" a la qual han estat sotmesos els dirigents empresonats: "Se'ls ha tret una llibertat, un temps, uns anys i unes vivències que ja ningú els podrà retornar. D'això també en tindrem bona memòria".



Torra s'ha mostrat convençut que el dret internacional i els tribunals de drets humans i de justícia europeus "acabaran donant la raó" a l'independentisme, perquè "la defensa de la democràcia i la convocatòria i celebració d'un referèndum no poden ser mai delicte en l'Europa del segle XXI". A més, ha advertit que els presos acudiran al judici "no a defensar-se de res, perquè no han comès cap delicte, sinó a explicar la veritat", i per "posar un mirall immens davant els poders de l'Estat i que es converteixi en el més gran altaveu de reivindicació de justícia, democràcia, drets i llibertats".



Un "sacrifici immens i generós" d'aquests dirigents, ha opinat Torra, que ha de ser correspost per "fermesa i serenitat" per la ciutadania: "Estiguem a l'alçada del moment històric. Sapiguem donar-los tot el suport que necessiten perquè, al cap i la fi, ens jutgen a tots, a tot un poble i el seu dret d'autodeterminació ". I ha conclòs fent una crida a no "defallir" mai i apel·lant a la unitat: "Vam començar junts i lliures i acabarem junts i lliures. No esteu soles. No esteu sols. Sempre estarem al vostre costat. I sí, abracem-nos tots, doncs, en un sol clam. Un clam de llibertat i justícia".