Només el 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu rep alguna ajuda econòmica

Només el 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu va rebre el curs passat alguna ajuda, segons un estudi de la Fundació Bofill. A Catalunya hi ha 157.233 alumnes que requereixen atenció especialitzada per la situació socioeconòmica de les famílies o per haver arribat al país recentment.

La Fundació ha alertat que aquesta falta de recolzament pot abocar a l'abandonament educatiu, "condemnar-los al fracàs escolar i perpetuar la injustícia social". L'entitat ha destacat que la pandèmia ha generat una pèrdua d'aprenentatges equivalent a tres o quatre mesos d'escola, afectant especialment a l'alumnat d'entorns desfavorits.

Les proves de competències del 2019 mostren diferències de fins a 26 punts en les puntuacions de l'alumnat en funció del nivell socioeconòmic i el capital cultural de les seves famílies. Aquest fet s'ha vist agreujat entre l'alumnat escolaritzat en centres d'alta complexitat. En centres de baixa complexitat, la diferència de puntuació dels alumnes vulnerables arriba fins als 18 punts percentuals.

L'entitat ha destacat que a l'informe PISA del 2018 els alumnes amb un nivell socioeconòmic alt van obtenir de mitjana 81 punts en matemàtiques i 76 en ciències, una puntuació equivalent a gairebé dos cursos per sobre de la puntuació de l'alumnat amb un nivell baix.