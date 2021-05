L'expresident del Parlament i actual diputat d'ERC, Roger Torrent, serà el pròxim conseller d'Empresa i Treball. També s'han confirmat els noms de Joan Ignasi Elena com a conseller d'Interior i Victòria Alsina com a consellera d'Exteriors i Transparència. Torrent i Elena han estat proposats per ERC, mentre Alsina és proposta de Junts. Només l'expresident del Parlament té carnet de partit.

El Departament que presidirà Torrent ajunta per primer cop Empresa i Treball, una fusió que el president electe de la Generalitat, Pere Aragonès, va apuntar que havia de servir per afrontar la reconstrucció econòmica i social a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia "pensant en els treballadors afectats". Torrent substituirà en el càrrec els fins ara consellers Ramon Tremosa i Chakir El Homrani.

Per la seva banda, l'exalcalde de Vilanova i la Geltrú i excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, substituirà el fins ara conseller Miquel Sàmper, de Junts. Elena havia estat militant del PSC, d'on es va donar de baixa el 2014 en desacord amb la línia seguida per la formació socialista en el procés sobiranista, i es va acostar a ERC. En el nou pacte de Govern entre ERC i Junts per Catalunya, es va acordar que la conselleria d'Interior passaria a mans dels republicans.

Per últim, l'exdelegada del Govern de la Generalitat als Estats Units d'Amèrica i actual co-coordinadora del grup de treball Catalunya 2022, Victòria Alsina, serà qui ocupi el càrrec de consellera d'Exteriors i Transparència al nou Consell Executiu. L'elecció, a proposta de JxCat, és la tercera que es concreta d'entre els departaments que corresponen al partit de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont, després de fer-se pública la incorporació de Jaume Giró per a la cartera d'Economia i la de Josep Maria Argimon per a Salut, anunciada en campanya electoral, apostant així de moment per tres persones de fora de l'estructura de Junts per Catalunya.