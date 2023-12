El nou hospital Trueta de Girona costarà més de 500 milions i serà una realitat el 2030

La construcció del nou hospital Josep Trueta al Campus de Salut de la regió sanitària de Girona en uns terrenys entre Salt i la capital gironina costarà entre 500 i 600 milions. El Departament de Salut treballa "amb la idea" que sigui una realitat el 2030. Així ho ha anunciat el conseller Manel Balcells, que aquest dilluns ha presentat el Pla funcional assistencial.

Després de dos anys de feina, i fruit de processos participatius que han implicat tant professionals com ciutadania, aquest pla funcional assistencial és la base "per a l'elaboració del projecte arquitectònic definitiu" del futur hospital perquè defineix les necessitats d'espais, de serveis i d'atenció.

La previsió del pla és augmentar la superfície actual d'atenció hospitalària, el nombre de quiròfans i boxs d'urgències. Balcells ha assegurat que es tracta de la "inversió més important" dels pròxims 50 anys a les comarques gironines. Un nou hospital del qual se n'ha parlat abastament i que, al llarg dels darrers anys, ha tingut diferents propostes, emplaçaments i, també, entrebancs.

Horitzó 2030

Sobre terminis, Balcells ha assenyalat que "trigarà el que trigui, però treballem amb la idea que pugui ser el 2030". Per la seva banda, els alcaldes de Salt, Jordi Viñas, i Girona, Lluc Salellas, tenen una data propera marcada al calendari: l'aprovació dilluns vinent als plens respectius del conveni marc de col·laboració entre els dos ajuntaments. Per separat, els municipis estan tramitant les modificacions urbanístiques necessàries prèvies a poder fer les cessions de terreny al Departament de Salut.

Balcells ha anunciat que, tal com demanava l'Observatori del Campus de Salut, convocaran el concurs d'idees tan bon punt estiguin aprovades les modificacions urbanístiques (previstes per al febrer) i encara que no s'hagi pogut fer efectiva la cessió de la superfície.

Més llits, més quiròfans i més superfície hospitalària

El gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha precisat durant la presentació que, un cop executades les obres, hi haurà 193.000 metres quadrats de superfície per a atenció hospitalària (sumant els 150.000 de nova construcció als 43.000 de l'actual l'hospital Santa Caterina de Salt). D'aquestes, hi ha una reserva de 17.000 metres per a creixement. "Una de les fortaleses del projecte és que neix amb visió de futur", ha explicat.

El Pla funcional estableix passar dels 19 quiròfans actuals (entre Trueta i Santa Caterina) a 31, i poden arribar a ser-ne 33 amb l'espai de reserva. També augmenten el nombre de llits entre llits convencionals, crítics i semicrítics tant d'adults com pediàtrics, de 674 a 791 i amb la possibilitat d'arribar a 855 en un futur si fos necessari.

Heredia ha informat dels creixements previstos a altres àrees assistencials. Així, les d'intervencionisme passaran de les 12 sales que hi ha actualment al Trueta a un total de 18, o fins a 24 potencials i la d'urgències passarà de disposar 84 boxs a 136 com a punt de partida, i fins a 162 en el moment de màxima ocupació.

Traslladar-hi les facultats de Medicina i Infermeria

El futur Campus de Salut no inclou només la construcció del nou hospital. Una de les potes del projecte és l'assistencial però també va lligat a investigació i docència. El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, ha explicat que estan enllestint el seu Pla funcional i que esperen poder explicar públicament "en els propers mesos" de quina manera preveuen traslladar-hi les facultats de Medicina i Infermeria, amb estudis de grau i postgrau, la part de recerca amb l'Idibgi i la vessant de transferència i creació d'empreses biotecnològiques a través d'una "antena" del Parc Científic i Tecnològic.

Així doncs, al futur Campus de Salut hi confluiran assistència, recerca i coneixement, ja que preveu la convivència de les facultats a l'entorn sanitari. En aquest sentit, Salvi ha indicat que "convergir en un mateix espai infraestructures i talent genera sinergies positives" i s'ha mostrat convençut que aquesta convivència serà positiva tant per la formació i aprenentatge dels alumnes com dels professionals: "Facilitarà la captació de talent investigador d'arreu del món i generarà emprenedoria".