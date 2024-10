Nova Esquerra Nacional reivindica el "llegat" d'una Marta Rovira que explicita el seu suport a la candidatura

Quan resta poc menys d'un mes i mig per al decisiu congrés d'ERC, Nova Esquerra Nacional ha fet el seu primer acte de volum, amb una presentació a l'edifici de l'INEFC de Barcelona que ha congregat més de 400 persones. Més enllà de les principals propostes i idees de la candidatura, que ja s'havien desgranat en les setmanes prèvies, la principal novetat de la jornada ha estat l'assistència de l'encara secretària general republicana, Marta Rovira, que d'aquesta manera ha explicitat el seu suport a la candidatura. Paral·lelament, l'aspirant de Nova Esquerra a succeir-la, Alba Camps, n'ha reivindicat el "llegat.

En concret, Camps ha manifestat que si arriba al càrrec no ho farà de zero, sinó que "partiré del llegat immens de la persona que m'ha precedit en el càrrec, la dona que ha portat el partit als millors resultats des de la República, l'ha deixat endreçat i ha tingut la generositat de deixar pas perquè aquest partit necessita obrir un nou cicle". Paraules que han emocionat una Rovira que ha rebut una llarga ovació.

Alba Camps: "Estarem al costat d'aquells que defensin la idea que els líders han d'estar al servei de l'organització i no l'organització d'uns líders"

Camps ha assumit que a partir d'avui se'ls penjarà, encara més, l'etiqueta de candidatura "rovirista", però ha reblat que "que ens pengin l'etiqueta que vulguin, però sempre estarem al costat d'aquells que defensin la idea que els líders han d'estar al servei de l'organització i no l'organització d'uns líders", en un clar dard a l'expresident del partit i líder de Militància Decidim, Oriol Junqueras.

Pel que fa al candidat a la presidència d'ERC de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, ha insistit en la idea que "no venim a trencar res, venim a construir, agraint el llegat de tothom". L'apel·lació a "recosir" el partit ha planat durant tot l'acte, que ha tingut entre els assistents l'expresident del Govern Pere Aragonès, la seva vicepresidenta, Laura Vilagrà, diversos exconsellers i dirigents històrics de la formació, com ara Joan Puigcercós. També cridava l'atenció la presència de l'exlíder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, protagonista colateral d'una de les principals polèmiques del partit darrerament, amb els cartells contra ell i el seu germà.

En l'àmbit més estrictament polític, Godàs ha manifestat que si s'imposen al congrés del 30 de novembre, la seva voluntat és portar a terme un "assalt republicà municipal el 2027" per guanyar el màxim d'alcaldies i "impulsar el dret a l'autodeterminació des de cada barri i des de cada municipi". "Guanyarem a Lleida, Tarragona, Figueres, Arenys,...", ha proclamat.

No tanca la porta a "fer caure governs"

El també exalcalde de Vilassar de Dalt ha subratllat que l'esquerra nacional, que representa ERC, "té com a adversaris tant a l'esquerra sucursalista, com a la dreta catalana, per molt independentista que sigui". Sobre aquesta última ha proclamat que "en l'eix nacional hem de garantir acords, en l'eix social, no". "L'esquerra nacional no demana permís ni als uns ni als altres, no som la candidatura del PSC, no som la candidatura de Junts", ha insistit.

Godàs promet un "assalt republicà municipal el 2027" per guanyar el màxim d'alcaldies i "impulsar el dret a l'autodeterminació des de cada barri i des de cada municipi"

Després de reivindicar que el partit ha hagut d'"assumir responsabilitats que altres no han volgut", en clara referència a Junts i la seva sortida del Govern d'Aragonès, ha declarat que a partir d'ara "ens cobrarem factures i farem suar la cansalada i si convé farem caure governs", en una al·lusió que tant afecta l'executiu de la Generalitat presidit per Salvador Illa com el Govern espanyol de Pedro Sánchez.

Nova Esquerra Nacional ja havia manifestat prèviament que aposta per un model de partit en què la presidència orgànica estigui separada de la candidatura a la presidència de la Generalitat i, en aquest sentit, Godàs ha afirmat que "no tinc cap altra aspiració que fer d'aquest partit el primer partit de Catalunya".

I ha anunciat que si surten vencedors del conclave republicà convocaran una "conferència nacional de les esquerres sobiranistes" de cara a l'any vinent. Una cita que hauria de servir perquè ERC pogués "acumular forces" i per "garantir l'enfortiment de l'esquerra nacional", amb l'objectiu "de ser hegemònics arreu dels Països Catalans, ser una alternativa de govern cada vegada més potent i puguem governar a tot arreu".

Prèviament també han intervingut les candidates a les vicepresidències, Raquel Sans i Teresa Jordà, que més enllà de defensar la necessitat de "nous lideratges" per afrontar l'evident "canvi de cicle polític", han reivindicat la necessitat de "mà estesa" al partit, però sense amagar algun dard a Junqueras: "No ens quedarem al sofà veient com uns purguen i despurguen", ha assegurat una Jordà, que també ha assegurat que "en aquest partit no hi sobra ningú".

En qualsevol cas, el to de l'acte no ha estat especialment dur, però sí per alguna cosa es recordarà l'acte d'aquest dissabte de Nova Esquerra Nacional és que ara ja sí, definitivament, les dues candidatures favorites al congrés d'ERC situen en bàndols oposats Oriol Junqueras i Marta Rovira, les persones que han dirigit la formació els darrers 13 anys.