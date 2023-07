Òmnium desplega una pancarta gegant a Barcelona exigint un referèndum a l'Estat 

"La democràcia és sempre el camí: referèndum". Aquest és el missatge que ha volgut enviar Òmnium Cultural desplegant per sorpresa una pancarta gegant al carrer Pelai, al centre de Barcelona. L'entitat reclama a l'Executiu espanyol que deixi enrere la "repressió" i posi les urnes per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Ho ha fet en el marc de les negociacions per investir Sánchez president de nou, en què l'independentisme té la clau.

"Pedro Sánchez ha de triar entre respectar els drets fonamentals i oferir una via democràtica o obrir la porta a una segona oportunitat de l'extrema dreta", ha reblat Xavier Antich, president de l'entitat en una atenció als mitjans de comunicació aquest divendres.

"Seria una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional"

Òmnium Cultural assenyala que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, és qui té "a les seves mans" no anar a noves eleccions. "Seria una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional", han afegit. Antich també ha recordat que "sense els vots de Catalunya i el País Basc avui existiria una majoria aclaparadora de la dreta i l'extrema dreta" a l'Estat espanyol.

"La repressió no és la via", ha sostingut Xavier Antich, que ha denunciat des de l'espionatge "massiu" amb Pegasus fins a la infiltració policial en organitzacions independentistes. "L'única via és la democràcia i la política", ha reblat.



Antich també ha demanat "autocrítica" a tot el moviment independentista per la pèrdua de suports a les eleccions. L'independentisme va perdre aquest diumenge 9 dels 23 diputats que tenia al Congrés i gairebé 700.000 vots amb relació als comicis del 10 de novembre del 2019.

No obstant, l'aritmètica situa ERC i, sobretot, Junts en una posició clau per permetre una nova investidura de Pedro Sánchez o anar cap a una repetició electoral. En aquest sentit, Òmnium ha instat els partits a "fer valdre" aquests vots a Madrid.

Drets fonamentals i democràcia o paràlisi

L'acció sorpresa de l'entitat sobiranista va en la mateixa línia que el posicionament expressat després de les eleccions espanyoles del 23-J. En un comunicat fet públic dimecres, Òmnium feia una crida a la unitat d'acció independentista per exigir al govern espanyol "la fi de la repressió i un referèndum".

Segons l'entitat independentista, la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi. Òmnium defensa que els partits independentistes "tenen el deure de travar una estratègia de país i assumir la seva part de responsabilitat en la situació que viu l'independentisme". I afegeixen que només un moviment encapçalat per "lideratges amb capacitat per teixir confiances" serà capaç de "revertir" la situació actual.