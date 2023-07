Òmnium reclama unitat a l'independentisme per exigir "la fi de la repressió" i un referèndum

Després dels mals resultats dels partits independentistes el 23-J, que tot i tenir la clau per investir Sánchez han perdut gairebé 700.000 vots respecte a les eleccions generals espanyoles del 2019, Òmnium Cultural ha fet una crida a la unitat d'acció de l'independentisme per "fer valer la seva força i exigir la fi de la repressió i l'exercici del dret a l'autodeterminació".

L'entitat associa els mals resultats dels partits independentistes el 23-J a la "incapacitat" de les formacions per teixir una "estratègia coordinada" i les acusa d'haver prioritzat "l'interès electoral". Davant l'actual situació, assenyalen que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, és qui té "a les seves mans" no anar a noves eleccions. "Seria una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional davant l'avenç de l'extrema dreta", afegeixen.

"L'Estat ha de ser conscient que la pèrdua de representació no elimina, en cap cas, l'existència d'un conflicte polític que ha de ser resolt democràticament", avisa Òmnium. I és que tant ERC, Junts com la CUP han perdut vots, però els republicans i el partit de Jordi Turull i Laura Borràs són claus per a la investidura de Sánchez. En canvi, els anticapitalistes s'han quedat sense representació al Congrés.

Segons l'entitat independentista, la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi. "Fi de la repressió i referèndum o una segona oportunitat perquè l'extrema dreta condicioni la governabilitat", remarquen.

Òmnium defensa que els partits independentistes "tenen el deure de travar una estratègia de país i assumir la seva part de responsabilitat en la situació que viu l'independentisme". I afegeixen que només un moviment encapçalat per "lideratges amb capacitat per teixir confiances" serà capaç de "revertir" la situació actual.

Per la seva banda, asseguren que la societat civil organitzada també té la responsabilitat de "recuperar i enfortir una mobilització democràtica" que faci imprescindible la negociació per a una resolució democràtica del conflicte polític. I l'entitat assenyala la Diada de l'Onze de Setembre com la "primera gran oportunitat" per tornar a deixar clar a l'Estat que no hi haurà normalitat fins que no s'atengui democràticament les aspiracions de la ciutadania catalana.