Òmnium reclama l'amnistia al Govern espanyol en un acte que aplega el conjunt del sobiranisme

En una Diada Nacional de Catalunya marcada per l'absència de concentracions massives com a conseqüència de les restriccions per la Covid-19, Òmnium Cultural ha celebrat un acte polític al passeig Lluís Companys per denunciar la repressió a l'independentisme i reclamar l'amnistia per a presos polítics i exiliats. L'acte ha aplegat representants del conjunt del sobiranisme, perquè hi havia dirigents dels partits independentistes, però també dels Comuns, com ara el president d'Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens. No hi havia, però, públic, ja que l'acte no era obert, com a mesura de seguretat per la pandèmia.



Òmnium ha instal·lat 2.850 cadires buides a l'espai, una per cada una de les persones represaliades per l'Estat espanyol durant els darrers tres anys. En una de les cadires, el president del Govern, Quim Torra, hi ha col·locat el nom de Jordi Cuixart, el president d'Òmnium i que suma el seu tercer 11 de setembre empresonat, i en un altre hi ha posat el de Carles Puigdemont. El president del Parlament, Roger Torrent, ha optat per col·locar els noms de Carme Forcadell i Dolors Bassa; el diputat de la CUP Carles Riera s'ha decantat per recordar l'exdiputada Anna Gabriel, mentre que Jaume Asens ha posat també el nom de Cuixart.

Posteriorment, durant els parlaments, el vicepresident i portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha emplaçat el Govern espanyol a "esmenar la injustícia comesa" amb l'1-O i abandonar la "via de la repressió" reconeixent el dret a l'autodeterminació i aprovant una amnistia. "O amnistia o amnistia", ha apuntat Mauri, que ha pressionat així el Govern espanyol perquè reprengui el diàleg amb Catalunya i els ha recordat que "ells són responsables de la situació" política. Des d'Òmnium han dit que si la voluntat de solucionar el conflicte és "real" calen solucions que "aplaquin" la injustícia comesa que "abracin tots els ciutadans injustament represaliats". "Mentre hi hagi perseguits, no hi haurà normalitat", conclòs.