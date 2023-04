Operació sortida: Trànsit preveu afectacions a l'AP-7 i altres vies durant tota la Setmana Santa

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en marxa un dispositiu especial per fer front a l'operació sortida (i retorn) amb motiu de la Setmana Santa. L'ens demana "no baixar la guàrdia en cap moment" davant l'"alta mobilitat" que es preveu en els propers dies, tant a destinacions de platja com de muntanya de tot el país.

La subdirectora general de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, ha indicat que uns 380.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest dijous i divendres, i en tornaran uns 600.000 entre diumenge i Dilluns de Pasqua. En total, hi haurà gairebé un milió de desplaçaments durant l'operació sortida i tornada de la Setmana Santa 2023.



Es preveu que les vies amb afectacions més importants siguin l'AP-7, tensionada per l'eliminació dels peatges, i trams de l'A-2, la C-16, la C-17, la C-32, la C-65, la C-31 i l'N-340. Algunes d'elles tindran mesures especials, com limitacions de velocitat específiques o carrils addicionals per a l'operació retorn. Els Mossos d'Esquadra faran més 1.300 controls entre aquest dijous i Dilluns de Pasqua.

Aquest dimecres ha començat la segona fase de l'Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa, la més important quant a desplaçaments. Per evitar accidents i retencions quilomètriques a les principals vies, entre les 15:00 hores i les 21:00 hores d'aquest dijous i entre les 9:00 i les 14:00 hores del divendres, Trànsit limitarà la velocitat a 100 km/h en el tram de l'AP-7 entre Gelida i Martorell en sentit sud. Una mesura que ja s'aplica durant els caps de setmana i que es repetirà durant l'operació tornada de diumenge i Dilluns de Pasqua, entre les 15:00 i les 22:00 hores, en sentit nord.

També es limitarà la circulació de camions a partir de divendres al matí i entre la tarda de diumenge i dilluns a l'AP-7 Nord (Maçanet de la Selva) i l'AP-7 Sud (l'Hospitalet de l'Infant). A més, els vehicles pesants hauran de circular com a màxim a 80 km/h en el tram de la Roca a Martorell i no podran fer avançaments durant l'operació sortida de dijous entre les 15:00 i les 21:00 hores.

Durant l'operació tornada s'habilitaran carrils addicionals al sentit contrari a l'habitual en alguns trams de l'AP-7 i la C-32. També s'anul·laran carrils d'incorporació a les rotondes en vies com la C-16, C-14, C-55, C-31, C-65 i N-II.