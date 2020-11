Organitzacions LGTBI convoquen manifestacions per denunciar l'augment d'agressions

Diverses organitzacions en defensa dels drets del col·lectiu LGBTI han convocat mobilitzacions pel 5 de desembre per denunciar l'augment d'agressions que pateixen. En roda de premsa al Parlament acompanyats de la CUP, la Crida LGBTI ha anunciat una manifestació a Barcelona –a l'avinguda del Paral·lel amb el carrer Calàbria- i a Tarragona –a la plaça de la Font-, i han avançat que els propers dies s'hi sumaran altres ciutats. Aquestes convocatòries arriben després que el cap de setmana passat una jove trans i un gai denunciessin haver estat agredits "brutalment" a Barcelona. Segons ha explicat Ixeya Quesada, portaveu del col·lectiu, els darrers dos anys s'ha registrat un 41,7% més d'agressions.

Aquestes convocatòries arriben després que el cap de setmana passat una jove trans i un gai denunciessin haver estat agredits "brutalment" a Barcelona

La portaveu del col·lectiu ha apel·lat a tota la societat civil perquè el 5 de desembre surti al carrer i "no es posi de perfil". "Hem de dir ben alt i ben clar que no tolerem discursos d'odi ni violència contra el col·lectiu LGTBI", ha insistit. En relació a les dues agressions ocorregudes a Barcelona, Quesada ha assenyalat que "no són casos aïllats" i ha recordat que el 2020 ja s'han registrat 173 denúncies. D'aquestes, ha criticat que només "un percentatge molt petit" acaba en sanció, fet que ha titllat de "vergonyós". En aquest sentit, ha dit que és "urgent" que es prepari més el cos de Mossos d'Esquadra.

A més, ha remarcat que l'Observatori Contra l'Homofòbia xifra en més del 70% les agressions que no s'acaben denunciant. "Això posa de manifest el perill real al que ens exposem a diari, no podem esperar ni un segon més", ha dit Quesada. Quesada ha aprofitat per exigir al Govern que "es comprometi fermament amb implementar" la llei 11/2014 de drets de les persones LGBTI, ja que assegura que els veuen "sistemàticament trepitjats". A mes, també han reclamat al Govern espanyol que tiri endavant la llei trans i ha demanat al PSC "que es desmarqui dels discursos de transmisogínia".



De moment a la manifestació s'hi ha sumat la Crida LGTBI, Acció Ecofeminista, Colors de Ponent, l'Associació de Transsexuals de Catalunya i Atzagaia, entre d'altres organitzacions.