El col·lapse del servei de Rodalies al País Valencià sembla que ja no és sostenible. Si bé la degradació del servei fa anys que és progressiva, en els darrers anys, la situació encara ha anat a pitjor, amb una epidèmia de cancel·lacions de trens que s’ha xifrat en 7.593 durant el 2021. Per pal·liar aquesta sagnia de combois, el 9 de gener Renfe anunciava l’avançament de l’horari vacacional, amb la reducció d’un 10% del servei durant un mes, una mesura que després s’ha convertit en permanent. Malgrat això, les cancel·lacions no s’han aturat i continuen sent encara d’entre vint i trenta trens diaris. Una situació de degradació a la qual cal sumar-hi l’eliminació definitiva de la línia entre Utiel i Conca, que aïlla encara més les despoblades comarques interiors valencianes.



"Si tinguera cotxe no aniria en tren –explica Mònica, una usuària habitual de la línia entre Sagunt i València- perquè açò és insuportable. Els trens desapareixen. És literal. I molt sovint s’informa de la cancel·lació quan el tren ja hauria d’haver eixit". Mònica explica molts dels inconvenients ocorreguts per culpa del pèssim servei de Rodalies, com haver perdut exàmens a la universitat o, en una altra ocasió, una entrevista de feina. "Ara, quan és una cosa molt important ja m’organitze diferent, busque un BlablaCar o alguna alternativa similar", explica. En cas d’haver d’agafar el tren, confessa que sempre intentat portar un mocador a la bossa.

Fer volar mocadors s'ha convertit en el símbol de l'enuig dels usuaris del ferrocarril

I és que el mocador s’ha convertit en el símbol de l’enuig dels usuaris del ferrocarril. Quan a les estacions s’anuncien cancel·lacions o endarreriments, els passatgers els fan volar com a forma de protesta. "Abans vam promoure els xiulets, però amb la Covid hem optat per demanar a la gent que faça volar mocadors", explica Rafa Villalba, també usuari i activista de la plataforma Indignats amb Renfe.



Des d’aquesta plataforma s’han convocat ja diverses concentracions i, encara que reconeixen que és difícil seguir l’impacte de la mesura, asseguren que des d’inicis d’any les mocadorades són cada volta més habituals, sobretot en les estacions amb molts estudiants. Altres opten per picar amb les claus o una cullera les columnes o els bancs de les estacions, una acció que ja ha comportat més d’una multa. L’altra forma de protesta que ha agafat molta força és el retuit als anuncis de cancel·lacions amb menció a polítics. De fet, Ximo Puig va fer esment a aquestes mencions en la roda de premsa on anunciava el pla de xoc per recuperar un servei digne.

Indignats amb Renfe fa anys que promou mobilitzacions de protesta contra el mal estat del servei de Rodalies. "Mobilitzar els passatgers no és fàcil, perquè la gent vol agarrar el tren i marxar, no hi va a protestar, però la situació ha arribat a un límit que cada cop tenim més resposta", explica Villalba.



Davant del malestar generalitzat, dimecres 12, visitava València la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per reunir-se amb el president Ximo Puig. A l’eixida de la reunió van anunciar la posada en marxa d’un pla de xoc que ha de permetre la recuperació progressiva de les freqüències prepandèmia abans del mes de juny, gràcies a un increment de les inversions. Mentrestant, el ministeri ha contractat nous informadors per a les estacions i ha anunciat una rebaixa del 35% dels principals abonaments i serveis d’autobusos alternatius per quan fallen els trens. Davant les preguntes dels periodistes sobre la contractació de més maquinistes, la ministra va respondre de forma més evasiva.

"El 85% de les cancel·lacions es deuen a la falta de maquinistes i altre personal operatiu, i el 15% restant a falta de material –explica Juan Ramón Ferrandis, ferroviari i portaveu de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la CGT- i per això considerem cosmètic aquest pla de xoc. El que l’usuari necessita no és que l’informen de la cancel·lació o que li tornen el bitllet, sinó saber que arribarà al seu destí a l’hora convinguda". Villalba afegeix també un altre dubte: "Els encarregats de gestionar el pla de xoc seran els mateixos que han provocat aquest desastre? No s’haurien de demanar responsabilitats?".

Baldoví: "El que necessitem els valencians és que no hi haja cancel·lacions als trens de rodalies, no que s’informe millor d’elles"

Precisament, un dels grans absents a la reunió entre la ministra Sánchez i el president Puig va ser Juan Carlos Fulgencio, coordinador de Rodalies al País Valencià. Fulgencio, anterior Delegat del Govern espanyol va ser nomenat pel llavors ministre de Foment José Luis Ábalos, per un càrrec de nova creació. Des de llavors el servei de Rodalies no ha deixat d’empitjorar i ningú sap dir exactament quina és la tasca exacta de Fulgencio. Fins al punt que ni tan sols van convidar-lo a la reunió per parlar de la seua àrea.



Mentrestant, Compromís continua pressionant al Govern central en aquest tema. El diputat al Congrés, Joan Baldoví, va respondre de forma automàtica a les declaracions de Raquel Sánchez, denunciant que "el que necessitem els valencians és que no hi haja cancel·lacions als trens de rodalies, no que s’informe millor d’elles". La coalició valencianista ha agarrat la situació de Rodalies com una de les seues principals banderes des de fa mesos. El senador Carles Mulet ha presentat desenes de preguntes parlamentàries i, per cap d’any, les primeres espases de la formació protagonitzaven un vídeo on denunciaven, precisament, les cancel·lacions de trens.