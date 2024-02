El Parlament Europeu demana una investigació "efectiva" pels "suposats vincles" entre l'independentisme i Rússia

El Parlament Europeu demana a les autoritats judicials espanyoles que investiguin "de forma efectiva" les "suposades connexions" entre eurodiputats catalans i el Kremlin i els intents de Rússia de "desestabilitzar i interferir en la Unió Europea i els estats membres". En una votació impulsada pel Partit Popular Europeu i el grup liberal celebrada aquest dijous, la proposta s'ha aprovat amb 433 vots a favor, 56 vots en contra i 18 abstencions-.

Els eurodiputats han tirat endavant una resolució on mostren la seva "extrema preocupació" per les "possibles relacions" entre l'independentisme català i l'administració russa, així com "les campanyes de desinformació a gran escala que Rússia ha impulsat a Catalunya". El text apunta que la presumpta ingerència russa a Catalunya formaria part d'una estratègia "més àmplia" del Kremlin per promoure les divisions internes dins el club comunitari.

En aquest sentit, l'Eurocambra insta les autoritats estatals a investigar els mencionats vincles i també condemna "tots els atacs als jutges que investiguin activitats d'ingerència".

Esmenes de PP i Cs

En el capítol d'esmenes, el PP i Ciutadans han introduït alguns canvis en el text per incloure referències explícites a l'independentisme català. En l'apartat referent al context, l'eurodiputat popular Javier Zarzalejos ha aconseguit que el nom de Carles Puigdemont entri al redactat, indicant que diverses informacions periodístiques apunten a suposades reunions entre l'expresident i l'exdiplomàtic rus Nikolái Sadovnikov abans del referèndum de l'1-O.

Per la banda de Ciutadans, l'eurodiputat Adrián Vázquez ha recordat que l'eurodiputada letona investigada per ingerència russa, Tatjana Zdanoka, s'ha mostrat favorable a concedir l'amnistia a dirigents catalans. Al mateix torn, el Parlament Europeu demanarà -a través d'una esmena introduïda per la formació taronja- que els assumptes referents als eurodiputats catalans es remetin al Comitè Consultiu sobre la Conducta dels Diputats.