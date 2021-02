El Parlament Europeu fa el primer pas per retirar la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí a petició de la justícia espanyola

El Comitè d'Afers Jurídics del Parlament Europeu demana l'aixecament de la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Segons ha confirmat el president del Comitè, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, 15 membres han votat a favor, 8 en contra i 2 s'han abstigut. Així, s'ha aprovat la proposta del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki. Així, el suplicatori passa ara a mans del ple del Parlament Europeu previst per la setmana del 8 de març. Si finalment s'aprova, les justícies belga i escocesa podran examinar la petició d'extradició d'Espanya que pesa sobre els tres independentistes.

Fa un any que el Tribunal Suprem va demanar a la cambra europea l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí per poder reactivar les euroordres del cas de l'1-O. Tots tres volen que l'Eurocambra els hi mantingui la protecció parlamentària i denuncien que la causa de l'1-O és una "persecució política", que el Suprem no té competències i que hi ha "irregularitats" en el procediment del suplicatori.

El vicepresident primer del Grup Partit Popular Europeu, Esteban González Pons, ha destacat que "ha quedat demostrat que la immunitat parlamentària no procedeix en aquests tres casos perquè els fets pels quals Puigdemont, Comín i Ponsatí són processats van ocórrer abans que es convertissin en eurodiputats i, a més, no estan vinculats al seu exercici com a membres d'aquesta institució". "El Parlament Europeu no pot convertir-se en un refugi d'impunitat d'aquells que ataquen l'estat de dret en un país membre de la UE, danyant així l'estabilitat del conjunt de la Unió", ha reclamat.

L'Esquerra Unitària Europea s'hi oposarà

D'altra banda, la co-líder de l'Esquerra Unitària Europea (GUE/NGL), Manon Aubry, ha assegurat que s'oposaran a l'aixecament de la immunitat dels eurodiputats independentistes al ple de l'Eurocambra del març. "El nostre grup clarament votarà en contra de retirar la immunitat", ha dit en declaracions a l'ACN. L'eurodiputada del GUE/NGL i membre del Comitè d'Afers Jurídics ha votat en contra de la proposta del ponent, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, que finalment ha estat aprovada aquest dimarts a la tarda. Aubry considera que la causa de l'1-O per la qual es reclama a Puigdemont, Comín i Ponsatí "té una dimensió política" i que el judici al Tribunal Suprem "no serà just".

A més, la co-líder del GUE/NGL avisa que si són condemnats perdran la condició d'eurodiputats "malgrat els vots dels catalans". "Espanya des del principi ha intentat impedir que ocupin l'escó", ha afegit Aubry per justificar la seva oposició al suplicatori.