El Parlament porta Omella a la Fiscalia per la incompareixença a la comissió d'investigació sobre pederàstia a l'Església

La Mesa del Parlament ha decidit informar la Fiscalia que l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, Joan Josep Omella, no va comparèixer a la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església tot i estar-hi citat com a testimoni.

En la mateixa situació es troben el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Enric Termes i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno. A la reunió d'aquest dimarts la Mesa ha decidit informar la Fiscalia de la situació, tal com recull el Reglament del Parlament.

Els tres testimonis van ser citats a comparèixer a l'òrgan del Parlament per primer cop el dilluns 29 de gener però van informar que declinaven participar-hi. La comissió els va tornar a citar el divendres 2 de febrer però van seguir sense assistir-hi. L'arquebisbe va enviar una carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, on argumentava que segons el Tribunal Constitucional no està obligat a assistir-hi.

Coincidint amb aquesta comissió, els grups parlamentaris de PSC-Units, ERC, Junts i En Comú Podem van registrar al desembre una proposició de llei perquè els delictes greus de pederàstia amb penes superiors a cinc anys no prescriguin.