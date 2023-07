El Parlament tramita una proposta per instar el Congrés a tipificar l'ecocidi

El Parlament fa un primer pas per incorporar el crim d'ecocidi al Codi Penal i també a l'Estatut de Roma de Tribunal Penal Internacional. La iniciativa, que ha superat aquest dijous el debat a la totalitat, ha estat impulsada per la CUP i entitats ecologistes com Stop Ecocidio, Ecologistes en Acció, SETEM Catalunya o Xarxa per la Justícia Climàtica: "Que destrossar la natura deixi de sortir gratis", han dit en una roda de premsa al Parlament posterior a la tramitació de la proposta.

En cas de ser aprovada definitivament pel Parlament, la proposta de reforma legislativa saltaria al Congrés dels Diputats, on seria defensada per tres diputats de la cambra catalana.

El diputat anticapitalista Dani Cornellà ha avisat que "vivim una crisi climàtica i ecològica sense precedents provocada per l'activitat humana" i que els Països Catalans no n'estan exempts. Ha posat els exemples de la planta Castor o de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles.

L'ecocidi abasta "tot acte il·legal comès per estats, empreses o individus que causi un dany greu al medi ambient"

Segons el text tramitat, el delicte d'ecocidi abasta "tot acte il·legal o derivat d'un defecte preus comès per estats, empreses públiques o privades o individus i grups d'individus sabent que és altament probable que causi un dany greu, extens i durador a l'ambient". A més, en els "casos extrems", com la destrucció major d'ecosistemes, hàbitats i espècies, la desviació "sensible" dels objectius dels acords o l'assassinat de portaveus d'organitzacions ambientalistes, es contempla la pena de presó permanent revisable i la indemnització econòmica a les víctimes.

Per altra banda, la iniciativa insta el Govern espanyol a donar suport a l'estat de Vanuatu i de les Maldives per esmenar l'Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional i incloure-hi el crim d'ecocidi. També proposa que Espanya impulsi la creació d'un grup d'estat pilot per redactar una nova convenció internacional relativa a la repressió d'aquest delicte.