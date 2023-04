Ecologistes en Acció denuncia la inacció dels ajuntaments del Baix Llobregat davant la situació de sequera

L'entitat Les Agulles - Ecologistes en Acció ha denunciat la inacció dels ajuntaments del Baix Llobregat davant la sequera extrema que està vivint el país actualment, que ja ha obligat el Govern a declarar la fase d'excepcionalitat i a prendre mesures per fer front a la situació. De fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha situat la sequera com "el problema més greu que tenim com a país".

Tot i l'acceleració de la construcció de noves infraestructures per garantir el subministrament d'aigua a llarg termini arreu del país, l'organització ecologista ha demanat als ajuntaments de la zona una "acció urgent i decidida" per fer front a la situació actual de sequera. Els ha urgit a redactar i aprovar els seus Plans d'Emergència per Sequera (PES) abans que s'acabi l'estiu.

En un comunicat, l'entitat ha recordat que dels 30 municipis de la comarca, 15 -els que tenen més de 20.000 habitants- "estan obligats" a redactar aquests plans d'emergència, i que fins ara només quatre d'ells els han presentat i han estat avaluats favorablement per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Concretament són Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. Per la seva banda, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Joan Despí han rebut una avaluació desfavorable de l'ACA. La resta estan en tràmit o encara no han presentat un pla, com Cornellà, Sant Boi de Llobregat o Viladecans.

"Avui hi ha 627.482 persones al Baix Llobregat que viuen en municipis que incompleixen la llei. Aquesta irresponsabilitat dels governs municipals ens perjudica a totes", ha criticat Ecologistes en Acció.

Reduir les fuites d'aigua

L'ONG també ha reclamat que inverteixin recursos per reduir les fuites d'aigua, així com gestionar la demanda d'aigua "en comptes de planificar creixements urbanístics i econòmics". "La majoria de governs locals del Baix Llobregat, especialment a l'àmbit metropolità, segueixen planejant creixements urbanístics i de població que res tenen a veure amb les necessitats de la població i, sobretot, són greument contraproduents a nivell ambiental", denuncia.

"Es calcula que aproximadament una quarta part de l'aigua potable es perd per fuites a les canonades, i no s'ha actuat perquè el percentatge és similar al de la resta de països d'Europa", apunta Ecologistes en Acció.



Per tot plegat, crida a no actuar només davant les conseqüències de l'actual sequera, a curt termini, sinó també a centrar-se en la prevenció: "Limitar-nos a sancionar els particulars que facin un mal ús tampoc és la solució, ja que sota aquesta premissa les elits econòmiques podran continuar desaprofitant un bé que és de tots", afegeix.

La remunicipalització de l'aigua

Alhora, Ecologistes en Acció insta els governs municipals a "comprometre's amb les 43 mesures sobre l'aigua que diverses entitats van enviar als grup polítics amb representació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè les incorporin en els programes de les eleccions municipals del 28 de maig. També reclama la remunicipalització del servei i de la seva gestió.

Fa unes setmanes, una desena d'entitats socials i ambientals -com la plataforma Aigua és Vida, l'Aliança contra la Pobresa Energètica o Ecologistes en Acció- van reclamar a l'AMB que "facilités" als ajuntaments la municipalització de la gestió de l'aigua, ara externalitzada a Agbar principalment, i que no posi traves a l'hora de fer la transició d'un model a l'altre. Sostenen que la gestió pública d'aquest recurs permetria abaratir unes factures que temen que s'incrementin amb les mesures decretades pel Govern per fer front a la sequera.