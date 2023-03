Entitats socials i ambientals reclamen a l'AMB que faciliti la municipalització de l'aigua



Organitzacions com Aigua és Vida o l'Aliança contra la Pobresa Energètica demanen que les mesures decretades pel Govern per fer front a la sequera no comportin un increment del rebut als consumidors. En bona part dels nuclis metropolitans, començant per Barcelona, la concessió del servei de l'aigua està blindada en mans privades fins el 2047