El PDeCAT obre la porta a les primàries electorals i enfila la ruptura definitiva amb JuntsxCat

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat durant el consell nacional d'aquest dilluns que demanarà suport als consellers nacionals perquè s'activi en els "propers dies" un procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions catalanes, enfilant així el trencament definitiu amb JxCat. En un comunicat, la formació ha explicat que aquest dimarts s'obrirà una votació de 10h a 21h perquè el consell nacional validi o no la proposta de la direcció nacional.

Durant la intervenció, Bonheví ha reivindicat que el PDeCAT vol articular un projecte polític que representi un model de país "concret" i segueixi treballant per la independència. El president de la formació ha defensat que volen estar presents a les eleccions i preparar-se pels comicis amb un "esperit constructiu". "El nostre partit no pot esperar eternament a activar-se i a donar-se a conèixer a la societat", ha manifestat Bonvehí. "Vull demanar suport al consell nacional perquè direcció activi tots els mecanismes per concórrer a les eleccions. Entre elles l'activació del procés de primàries per escollir els candidats", ha expressat.

Segons han explicat en nota de premsa, el president del Partit Demòcrata ha donat compte de les negociacions d'aquests últims mesos amb JxCat i ha reivindicat que les fórmules que ha plantejat el partit han estat sempre de "suma". Bonvehí també ha lamentat la decisió de Torra de cessar la consellera del PDeCAT, Àngels Chacón, "en una legislatura que ja s'havia donat per esgotada".

La batalla pel nom de moment per Puigdemont

D'altra banda, el jutjat de primera instància número 3 de Barcelona ha rebutjat les mesures cautelars que havia demanat el PDeCAT perquè Junts, la formació de Carles Puigdemont, no pogués utilitzar la marca electoral de Junts per Catalunya. Ara el tribunal entrarà en el fons de la qüestió, però mentrestant, Puigdemont podrà seguir fent servir la marca que havia registrat inicialment el partit de David Bonvehí. Fonts del PDeCAT han subratllat a l'ACN que el plet segueix viu i que amb aquesta decisió no s'acaba res.

En una interlocutòria de nou pàgines, a la qual ha tingut accés l'ACN, la magistrada no entra a valorar gaire profundament el fons de l'assumpte, però sí que diu que no tot allò que va contra la llei ha de ser anul·lat cautelarment. També assegura que algunes de les decisions que el PDeCAT qüestiona van ser preses per Junts quan ja s'havia formalitzat la separació 'de facto' de les dues organitzacions.