La Policia Nacional deté dos joves acusats d'amenaces contra membres de Jusapol

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a primera hora dos joves investigats per presumptes amenaces contra membres de cossos de seguretat que van participar a la manifestació de Jusapol del passat 29 de setembre a Barcelona. Se'ls investiga pels suposats delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i atemptat contra el dret a reunió i manifestació. Els dos joves, de Terrassa i Barcelona, es troben a la comissaria de la Policia Nacional al barri de la Verneda de la capital catalana i s'espera que dimecres al matí passin a disposició judicial.



L'advocat Ferran Ocata, membre del col·lectiu antirepressiu Alerta Solidària que porta la defensa dels dos detinguts, denuncia que el cas no estigui en mans dels Mossos d'Esquadra: "No entenem perquè lestà portant la Policia Nacional quan no tenen les competències", explica per Públic. Segons Ocata, els dos activistes estan sent investigats per uns fets que van ocórrer als voltants de la Plaça Catalunya, on manifestants de Jusapol i de les contramanifestacions convocades pels CDR i Arran es van trobar, ocasionant incidents. L'advocat explica que la investigació s'ha iniciat a partir de "fotografies i vídeos", tot i que la defensa assegura que encara no han pogut tenir accés a l'expedient de la causa.

Els dos joves han estat detinguts per membres de la Policia Nacional a primera hora del matí, quan sortien del seu domicili. Un d'ells, Cesc Martínez, és membre del CDR de Terrassa i militant d'Arran, a més d'un dels encausats en el cas dels 14 activistes represaliats per seure a les escales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ocata assegura que es tracta de dos casos completament diferents i que no hauria d'afectar una causa amb l'altra.



Dies després de la manifestació del 29 de setembre, la Policia Nacional va rebre diverses denúncies per presumptes amenaces i agressions contra manifestants, i els agents han realitzat aquest dimarts les detencions pertinents en el marc de l'operació 'Cadira', segons ha informat el cos en un comunicat.

Per la seva banda, l'organització juvenil Arran condemna la detenció de Martínez i la de l'altre jove activista i defensa les mobilitzacions del passat 29 de setembre en resposta a Jusapol: "No podem tolerar que criminalitzin al jovent que s'organitza i dóna resposta al feixisme. Combatre al feixisme no és una opció, és un deure i una necessitat", explica la seva portaveu, Adriana Roca.



Arran ha convocat una concentració de suport i una roda de premsa a les 10.30 h d'aquest dimecres davant la comissaria de la Verneda, en cas que els detinguts hi passin la nit, o a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts, en cas que siguin traslladats.