Què pots fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Fires artesanals, festivals de música i art rural, una fira de titelles, rutes a peu per la Catalunya més patrimonial... Les agendes culturals i populars dels municipis i ciutats de tot Catalunya continuen traient fum després de diversos caps de setmana intensos amb la celebració de Sant Jordi o el pont de l'1 de maig. Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.

Poblenou Open Day 2023

En el marc del Poblenou Urban District, arriba una nova edició del Poblenou Open Day per fer una jornada diürna de portes obertes amb més de cinquanta propostes, activitats especials gratuïtes o amb descomptes. Serà dissabte i la jornada anirà acompanyada d'art, gastronomia, innovació i música en directe.

Un dels punts més destacats de la programació són les intervencions del Windows Art Circuit, a la cantonada entre els carrers d'Àvila i Pujades, que us permetran veure en directe el procés complet de creació d'art mural i de grafit de més de vint artistes.



Mapping 'Casa Batlló: Living Architecture'

Aquest divendres a la nit, es projectarà un mapping interactiu a la façana de la Casa Batlló en un espectacle de llums i música gratuït. Comptarà amb 5 passades cada 30 minuts des de les 21:30 hores. Es tracta d'una representació de l'obra digital en format NFT Casa Batlló: Living Arquitecture, creada per l'artista Refik Anadol, que l'any passat va convertir l'edifici en el primer Patrimoni Mundial de la Unesco a ser reinterpretat digitalment en aquest format.



Bcn en las Alturas

Aquest cap de setmana torna el Bcn en las Alturas, un festival que reunirà durant tres dies diverses propostes de moda i disseny, gastronomia i música a La Torre Bellesguard de Gaudí. Hi haurà tota mena d'opcions gastronòmiques, des d'una varietat d'aperitius i food trucks fins a una gran selecció de ginebres.

També hi haurà concerts de música en directe: divendres actuarà DJ Bruno Castillo de 17 a 20.30 h; dissabte serà el torn de Patricia Ferrer a les 12 h, i a la tarda 8 Feetband; i diumenge tocaran, a mig matí, Brigitte, i a la tarda, Ismael González.

El festival d'art rural Gargar de Penelles (Urgell)

Penelles, un petit poble de Lleida enmig de la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell, s'ha convertit en el municipi amb més grafitis de l'Estat. Cada any el visiten milers de persones d'arreu del món per contemplar els murals estampats en diferents façanes del municipi. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició del festival d'art rural Gargar.

L'edició d'enguany comptarà amb la participació de 16 artistes nacionals i internacional. Un d'aquests nous murals serà una obra de gran format realitzada per l'il·lustrador Valentí Gubianas que homenatjarà a l'escriptor Josep Vallverdú amb motiu del centenari del seu naixement. El programa del festival també inclou tallers de circ, escultura, grafiti, creació tèxtil i estampació adreçats a infants, i més d'una vintena de concerts i espectacles. L'oferta del festival es complementarà, a més, amb un mercat d'artesania, cinema i la Fira del Roser.



34a Fira de Titelles de Lleida

Aquest cap de setmana també arriba la 34a edició de la Fira de Titelles de Lleida amb la que, un cop més, el món de les titelles inundarà els carrers, places i teatres de la ciutat. L'esdeveniment congrega una mitjana de vint companyies i més de 300 professionals acreditats, els quals participen en les jornades tècniques, actuacions programades i activitats paral·leles a la Fira.

FiM Vila-seca

Durant tres dies, Vila-seca (Tarragonès) acull la 19a edició de la FiM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca, que enguany sota el lema 'On tot comença', oferirà una programació variada. Des de noms desconeguts a propostes innovadores, com Queralt Albinyana Blues trio, Sara Terraza o el Pony Menut. També s'han programat formacions familiars amb músics molt joves i s'ha apostat per companyies emergents.



Ruta per descobrir el modernisme a Cardedeu

Acabem amb dues rutes. El Museu Arxiu Tomàs Balvey organitza la Ruta Raspall, un itinerari guiat per descobrir l'arquitectura per a l'estiueig del municipi de Cardedeu. Aquesta visita guiada us permetrà conèixer de primera mà l'arquitectura modernista i noucentista de Manuel Joaquim Raspall i Mayol. Es fa cada primer diumenge de mes de 10:30 a 13:00 hores.



Banys de bosc al Parc del Garraf

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes organitza aquest dissabte l'activitat banys de bosc al Parc del Garraf amb dos itineraris: la ruta Ribes, amb punt de trobada a l’ermita de Sant Pau, i la ruta les Roquetes, que parteix del final del carrer de la Talaia. L'horari és de les 10 a les 12:30 hores. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament.