El PP i Ciutadans no concorreran junts a les eleccions catalanes del 12M

Ciutadans i el PP no aniran plegats a les eleccions catalanes del 12 de maig i eleccions europees del 9 de juny. Les negociacions que han mantingut les cúpules estatals de les dues formacions en els últims dies han culminat sense èxit i de forma abrupta aquest divendres. El principal element que ha evitat l'acord ha estat el rebuig total a les pretensions d'integració en les llistes del PP per part dels dirigents de Ciutadans a Catalunya, liderats per Carlos Carrizosa. La manca d'entesa ha portat a la dimissió del fins avui secretari general del partit taronja, Adrián Vázquez.

Ciutadans ha emès un comunicat on "lamenta" la "impossibilitat" d'un acord satisfactori fruit de les "tensions internes" i el "soroll extern", tot i agrair la "bona disposició" dels qui han negociat "fins a l'últim minut". Minuts després, el també eurodiputat Vázquez ha emès un altre comunicat on anunciant que abandona el càrrec "amb caràcter immediat" perquè "siguin altres els qui prenguin les regnes d'ara endavant".

La formació ha provat un encaix per evitar anar en solitari, primer amb una proposta de coalició que va obtenir un 'no' rotund del PP, i després mitjançant un acord per introduir membres a les llistes populars. Ciutadans havia convocat una reunió del Comitè Nacional del partit per discutir les alternatives, però tot s'ha precipitat a les 15 h amb el comunicat. Les converses havien de culminar aquest divendres abans que expiés el període presentar-se en coalició.

El PP també ha emès un comunicat on "lamenta" que les converses amb Ciutadans "no hagin fructificat malgrat l'honesta voluntat de les dues direccions". L'entesa "no ha estat possible a causa de les tensions internes a sí del PP", segons els populars. "Consideràvem oportú plantejar que Cs se sumés a l'única alternativa constitucionalista real al desgovern", afirma el comunicat.

La renúncia de Vázquez

Darrere el que les dues formacions consideren "tensions internes" hi ha declaracions com les del líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, que s'ha oposat a una integració del partit al PP, perquè "seria la fi de ciutadans". Per la seva part, Vázquez ha explicat que ell ha estat "partidari de sumar esforços" i "posar a una banda les diferències i divisions".

"Considero que hi ha hagut bona voluntat i sintonia per part dels qui s'han assegut a la taula per intentar assolir un pacte", afirma Vázquez, "però el soroll mediàtic i tot el que, en ple procés de negociació, s'ha anat publicant als mitjans de comunicació no ha ajudat a portar la negociació a bon port". "Ho hem intentat tot", afegeix, per "garantir el futur" del projecte polític.

"En no haver aconseguit culminar l'objectiu pel qual vam iniciar la recerca d'acord després del mandat de l'Executiva del meu partit, i fruit del fet que ni puc oferir el meu compromís a una causa en què no crec, ni vull ser un obstacle per als meus companys, he decidit fer un pas al costat i posar el meu càrrec de secretari general a disposició del partit", conclou.