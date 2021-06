Jordi Cuixart presenta el primer recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans contra la sentència de l'1 d'octubre. Es tracta del primer pres polític que arriba fins a Estrasburg, després que el Tribunal Constitucional tombés els últims recursos i s'esgotés la via judicial dins l'Estat espanyol. Segons ha informat TV3, l'ha presentat aquest matí l'advocat Benet Salellas, un dels lletrats encarregats de la defensa del president d'Òmnium juntament amb Olivier Peter, Marina Roig i Àlex Solà.



En el recurs, que compta amb més de 2.000 pàgines i s'ha pogut presentar en català, la defensa al·lega que s'han vulnerat els drets de reunió i de llibertat d'expressió, així com diversos drets fonamentals que considera que no s'han preservat durant el procés al Tribunal Suprem. L'obertura de la via europea es formalitza l'endemà que s'hagin conegut els detalls dels vots particulars dels magistrats progressistes al TC, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, els quals van trencar la unanimitat del Constitucional quan l'alt tribunal va rebutjar el recurs de Cuixart ara fa una setmana.



Tan Xiol com Balaguer van considerar que la pena cap al líder d'Òmnium era "desproporcionada", que la resposta penal havia estat "severa" davant de l'exercici del dret fonamental de reunió i que s'havia provocat "un indesitjat efecte de desànim sobre el mateix". En declaracions al mateix mitjà, Salellas ha considerat que els arguments dels magistrats "avalen" el recurs presentat.



Cuixart ha estat el primer pres polític en alçar un recurs a Europa, un camí que ja poden seguir també l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, després que el TC també tombés els seus darrers recursos dins el marc jurídic espanyol, amb els mateixos vots discordants de Xiol i Balaguer.