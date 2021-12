ERC ha decidit presentar esmenes parcials als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022. Els republicans, que van refusar vetar els comptes públics per donar marge a la negociació al voltant de la llei audiovisual, volen aprofitar la seva força negociadora al Senat per obligar el PSOE a arribar a acords "més explícits" pel que fa a les quotes de producció audiovisual en llengües cooficials.



"La nostra intenció és que el Govern doni resposta a les demandes d'ERC per garantir drets als catalans i les catalanes, així com protegir les llengües minoritàries; i fins ara no ha estat així", ha assenyalat la portaveu d'Esquerra Republicana al Senat, Mirella Cortès, durant el debat dels cinc vetos als Pressupostos, que previsiblement seran rebutjats.



Després de l'aprovació la setmana passada de la Llei General de Comunicació Audiovisual al Consell de Ministres, ERC la va titllar d'"insuficient per protegir el català", ja que les grans plataformes internacionals de contingut audiovisual, com Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Vídeo, queden fora de l'obligació de complir amb la quota del 6% en la producció en llengües cooficials.

El PSOE es va comprometre a aprovar la llei de l'audiovisual només amb Esquerra Republicana, però els republicans "no aprovaran una llei de l'audiovisual que no doni una bona resposta a l'actual situació de marginació del català a les plataformes audiovisuals. Encara hi ha marge de negociació tant en la tramitació d'aquesta llei com en el marc dels pressupostos al Senat", afirmen fonts republicanes.



Per això, ERC ha presentat una sèrie d'esmenes territorials sobre inversions al Bages, el Delta de l'Ebre, el Maresme, el Tarragonès o Lleida, entre d'altres, així com una clàusula de compliment de les inversions previstes i la incorporació d'un fons Covid de 13.000 milions d'euros.