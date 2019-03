Primer cas d'un treballador en actiu del Metro afectat per una malaltia greu per culpa de l'exposició a l'amiant

Els treballadors del Metro denuncien el primer cas detecatat d'un treballador en actiu afectat per una malaltia greu com a conseqüència de l'exposició a l'amiant. Es tracta de Rafael Rubio, que pateix asbestosi, una malaltia pulmonar causada pel contacte amb aquest material. "Vaig entrar a treballar el 1978 i he estat tota la vida als tallers, fent revisions a parts mecàniques i elèctriques dels trens. Així he estat 41 anys", ha explicar en roda de premsa. Rubio s'ha dedicat tota la vida a manipular les rodes dels trens, una feina que suposava una gran exposició a les partícules de pols de l'amiant: "Fa un temps no hi havia cap mesura de seguretat: ni aspiradors, ni ventiladors... I així hem estat fins al 2002", relata.



El 2015, Rubio va començar a tossir sang. Des de llavors fins ara ha visitat a tres pneumòlegs: la metgessa de TMB i dos especialistes més, al centre de Can Ruti i un de privat. Explica l'advocat del Col·lectiu Ronda Jaume Cortés que el diagnòstic dels especialistes externs ha estat clar: les plaques pleurals dels pulmons, l'exposició a l'amiant durant la seva feina, la pèrdua de capacitat respiratòria fins al 50% i els criteris de la Societat Espanyola de l'Aparell Respiratori indiquen que la fibrosis pulmonar que pateix és asbestosis, una malaltia que ha adquirit fruit del seu treball, asseguren.

"El pneumòleg de la Seguretat Social va fer un informe i va identificar asbestosis. La prova es va presentar a l'empresa, però l'especialista només va donar un diagnòstic de 'probable' asbestosis". "No acceptarem valoracions mèdiques fetes de manera subjectiva pels metges de l'empresa", ha explicat Cortés, qui assegura que l'empresa està vetllant pels seus interessos i no pels treballadors.



Amb el cas de Rubio sobre la taula, els representants del Comitè del Metro, conjuntament amb el Col·lectiu Ronda, han fet una roda de premsa aquest dimecres per assenyalar l'existència d'amiant al metro de Barcelona, una denúncia que ja els va portar a la vaga fa poques setmanes, durant la celebració del Mobile World Congress. "Des del 1987, l'empresa està fent accions per desamiantar les instal·lacions. Això vol dir que, com a mínim, des del 87 sabien que hi havia amiant i que és nociu pels treballadors", ha denunciat el representant del Comitè, Òscar Sánchez.



El temor és que progressivament apareguin nous casos d'afectats, atès que normalment les patologies vinculades a l'amiant, com l'asbestosi, el càncer de pulmó o el mesotelioma (càncer de pleura) triguen habitualment entre 20 i 40 anys a aparèixer des del moment de l'exposició.

Denúncia a TMB

L'advocat Jaume Cortés ara tirarà endavant una denúncia contra TMB pel cas de Rubio. La segona, després de denunciar a TMB per un altre cas de càncer de pulmó d'un treballador en una situació similar, ha indicat l'advocat. Rubio ha assegurat que el seu cas no és l'únic: "Molts companys han anat emmalaltint i morint". Al que afegia Sánchez: "A la cotxera de Vilapiscina sempre es feia la mateixa broma als treballadors grans: 'Ja saps el que passa amb els jubilats recents!'. La sospita és evident".



Els treballadors denuncien que TMB ha estat ocultant informació: "L'empresa diu que no hi ha afectats. És impossible que ho diguin, perquè com a empresa no poden fer conèixer ni fer públic l'historial mèdic dels seus treballadors", ha argumentat l'advocat. Els vuit sindicats que formen el comitè s'han conjurat per denunciar el que consideren un "negacionisme" per part de l'empresa: "TMB ha negat qualsevol mena de patologia d'aquest estil", ha explica Sánchez.



De fet, immediatament en fer-se públic el cas de Rubio, l'empresa ha negat la diagnosi d'asbestosis, certificada en un informe mèdic del pneumòleg de l'Hospital Can Ruti. Davant aquesta posició de l'empresa, el Comitè demana la destitució del conseller delegat de TMB, Enric Cañas, davant la inacció de l'empresa sobre aquesta qüestió, així com la de la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de l'empresa, Mercedes Vidal, en cas que aquesta hagi participat de "l'ocultació" d'informació.



Els treballadors denuncien que l'actitud de l'empresa impossibilita engegar els mecanismes necessaris per protegir els afectats: "Que l'empresa negui que el senyor Rubio té asbestosis és anar en contra de tots els principis preventius", ha denunciat l'advocat. També critiquen que, a més, aquesta posició els impossibilita accedir a informació sobre l'exposició d'amiant i l'existència del material a les instal·lacions.



Des del Comitè, comptabilitzen 94 cotxes i 61 elements de trens que tenen aquest material. Ara TMB ha iniciat un equip de treball per fer-ne un inventari, però els treballadors critiquen que no en formen part: "Demanem ser presents a l'equip. Som nosaltres els que hem treballat amb amiant, els que coneixem l'equip. Podem ajudar a fer-ho més ràpid", diu Sánchez.



L'advocat del Col·lectiu Ronda assegura que aquest és el primer cas de molts: "Quan es denuncia un cas per intoxicació d'amiant, en surten molts més". El Comitè assegura que, davant la "inacció" de TMB, estan contactant treballadors, actius i jubilats, per identificar més treballadors amb malalties derivades d'una possible exposició a l'amiant.