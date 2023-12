La programació del CCCB pel 2024 aposta pel suburbi americà, Agnès Varda i l'Amazònia

L'exposició Subúrbia. La construcció del somni americà sobre el suburbi americà, Amazònies. El futur ancestral sobre els grans reptes de l'Amazònia i la fotògrafa, cineasta i artista Agnès Varda són els grans protagonistes de la temporada expositiva pel 2024 del CCCB: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En la programació presentada aquest dimarts també hi tindrà pes la ja presentada IA: Intel·ligència artificial, que es podrà veure fins al 17 de març. La darrera mostra serà el clàssic World Press Photo 2024.

El CCCB disposarà l'any que ve d'un pressupost de 15,5 milions d'euros, un 13,9% més que el 2023, el que suposa la quantitat més elevada de la seva història. La directora del centre, Judit Carrera, ha manifestat que estan satisfets de presentar un programa ambiciós amb "vocació d'obertura i de centralitat i que estarà articulat al voltant de tres àmbits temàtics: la ciutat, el planeta i la creació i el pensament".

Del 19 de març al 8 de setembre es podrà visitar la mostra Subúrbia. La construcció del somni americà, que presenta una història cultural del suburbi americà. Ho fa explorant les diverses implicacions polítiques de la seva consolidació, les conseqüències ecològiques de la seva dependència dels combustibles fòssils i els clarobscurs de gènere i racials que han puntuat una trajectòria històrica on segregació i assignacions de gènere servien als discursos hegemònics.

Seguirà una exposició dedicada a la fotògrafa, cineasta i artista, Agnès Varda, del 17 de juliol al 8 de desembre de 2024. Està formada per cites, fragments d'entrevistes, objectes artístics, documents i una detallada mirada al procés creatiu de l'artista. "Varda reflecteix molt bé l'esperit del CCCB, va cultivar diferents gèneres i llenguatges culturals", ha indicat Carrera.

La mostra Amazònies. El futur ancestral es podrà visitar del 12 de novembre de 2024 al 27 d'abril de 2025 i aborda la importància estratègica de la preservació de la regió amazònica a escala global. Carrera explica que la mostra "no és una mirada apocalíptica sobre l'Amazònia, sinó que és un cant d'amor cap a la natura i el planeta que sempre està per sobre dels estats nació".

Més enllà de les exposicions

La programa de mediació es divideix en tres eixos de treball: Raval, Educació i Creació i recerca. El programa de debats 2024 girarà al voltant de tres grans eixos temàtics: el pensament científic, el pensament urbà i el pensament polític i social. Al llarg de l'any també es convidaran escriptors, periodistes i pensadors per reflexionar sobre diverses qüestions de l'actualitat.

Creixement de públic

El CCCB presenta la xifra més alta de visitants des de la pandèmia: aquest 2023 hi hauran passat 366.000 persones, un 12% més que el 2022. "Torna a ser un centre viu i vibrant, un centre obert, connectat i arrelat a la ciutat de Barcelona i projectat al món amb les sales molt plenes d'un públic molt divers", ha destacat Carrera. Pel que fa a les dades digitals, té aproximadament 485.000 visualitzacions dels vídeos i 1.740.000 visites als webs.