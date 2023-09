Prop del 14% dels joves catalans deixen els estudis després de l'ESO

El 13,7% dels joves catalans de 18 a 24 anys només han estudiat fins a l'educació secundària, segons la dada provisional corresponent al 2023 facilitada pel Departament d'Educació. Es tracta de la xifra més baixa d'abandonament prematur dels estudis a Catalunya, però encara segueix per sobre de la mitjana de la Unió Europea, es va situar en el 9,6% segons les darreres dades disponibles, de 2022.

A Catalunya, el 16,9% dels joves havien deixat els estudis després de l'ESO el 2022 i en el conjunt de l'Estat espanyol, el 13,9%. En una sèrie que arranca el 2001, la dada més alta es va registrar el 2003, quan el 34,3% dels joves catalans havia assolit com a màxim l'ESO i no havia continuat estudiant batxillerat o FP de grau mitjà.

Des del 2015, la dada d'abandonament prematur a Catalunya entre la població de 18 a 24 anys s'ha mantingut per sota del 20%. El 2021, va reduir-se fins al 14,8%, la dada més baixa fins aleshores, però l'any passat es va tornar a enfilar, fins al 16,9%.

La dada d'abandonament prematur dels estudis a Catalunya continua per sobre de la mitjana del conjunt de l'Estat espanyol dels últims anys (13,3% el 2021; 13,9% el 2022) i lluny de la Unió Europea. En aquest cas, des del 2020 es manté per sota del 10% (9,9% el 2020; 9,7% el 2021 i 9,6% el 2022).

Diferències per gènere

Les dades mostren diferències per gènere, ja que l'abandonament prematur és més alt entre els nois. El 14,9% dels nois havia estudiat fins a l'ESO a Catalunya pel 13,7% de les noies, segons les dades provisionals del 2023. La bretxa es manté al llarg dels anys, també a l'Estat espanyol i a la UE.

El 2022, el 19,5% dels nois no havia estudiat després de l'ESO a Catalunya, pel 14,2% de les noies; a l'Estat espanyol, l'abandonament prematur dels estudis es va situar en el 16,5% entre els nois i en l'11,2% entre les noies; I al conjunt de la Unió Europea, en l'11,1% i el 8%, respectivament. En alguns anys, la diferència ha estat especialment àmplia, com el 2021, quan l'abandonament prematur a Catalunya va ser del 19,4% entre els nois de 18 a 24 anys, el doble que entre les noies (9,9%).

L'informe anual de l'OCDE

L'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) va publicar aquest dimarts el seu informe anual Education at a Glance amb diversos indicadors per avaluar les polítiques educatives. El 27% dels joves de 25 a 34 anys a l'Estat espanyol té com a molt l'ESO, mentre la mitjana de la Unió Europea se situa en el 12% i la de l'OCDE en el 14%. Per contra, la meitat dels joves a Espanya té estudis terciaris, universitaris o d'FP superior, una dada a l'alça.