Tot i el secretisme més absolut en el qual es continuen movent les negociacions que està duent a terme el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, tots els indicis apunten al fet que s'estan donant importants avanços tant per aconseguir un acord amb ERC que pugui portar a l'abstenció dels republicans, com en la negociació programàtica entre PSOE i Unidas Podemos per un programa polític i de legislatura, que també va progressant adequadament.



Sobre les negociacions amb ERC, al PSOE es concedeix molta importància a la reunió que es va celebrar dimarts passat perquè, malgrat les diferències que encara persisteixen, van constatar que hi ha possibilitats d'arribar a un acord.

El principal escull està en el que s'ha anomenat “l'instrument” que s'utilitzarà per canalitzar el diàleg sobre el conflicte amb Catalunya. Fonts socialistes apunten al fet que el dimarts hi haurà damunt de la taula una proposta per definir aquest marc de negociació que podria ser “nova” respecte a les fórmules que ara es remenen. És a dir, que pugui superar o englobar els dos àmbits dels quals es parlen: la taula de partits i la negociació entre governs.



Els socialistes el que sí que volen és donar a aquest marc de negociació una cobertura de legalitat i institucionalitat, per la qual cosa pretenen tenir com a referència l'entorn parlamentari, que fins i tot podria tenir un doble escenari al Congrés i al Parlament de Catalunya.



Fonts de la negociació consultades per Público van assegurar que si hi ha acord amb ERC en aquest "instrument" o en aquest marc que es busca per iniciar el diàleg es podria donar gairebé per tancat l'acord, perquè ja hi ha hagut avanços en les dues reunions en molts altres punts, com el reconeixement explícit dels socialistes de l'existència d'un “problema polític” o en matèries de polítiques civils, socials i laborals.

Hi haurà Govern abans de final d'any?



Si el dimarts hi hagués acord entre PSOE i ERC encara seria possible la investidura la setmana del 16 de desembre i, algunes fonts, apunten al fet que es podria fixar el primer ple el dia 19, cosa que portaria al fet que Sánchez fos investit president el diumenge, dia 22.



Al PSOE veuen cada vegada més difícil que hi hagi Govern espanyol abans de cap d'any, encara que s'insisteix que aquest continua sent el seu objectiu i que encara hi ha marge per aconseguir-ho. De fet, José Luis Ábalos va apel·lar ahir a ERC al fet que, si s'arribés a un acord, no hi hauria motius per retardar ni un sol dia la investidura.



Per l'incert del calendari, paral·lelament a aquestes negociacions el PSOE continua treballant amb Unidas Podemos a configurar un programa polític i de legislatura que, com va anunciar Pablo esglésies, es coneixerà durant la investidura.



La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; i el secretari d'Acció de Govern d'Unidas Podemos, Pablo Echenique, estan al capdavant d'aquestes negociacions, encara que hi ha més equips treballant de tots dos partits, i s'estan avançant en algunes propostes.



Segons fonts consultades, s'estan arribant a acords concrets en matèria de fiscalitat i a controlar el preu dels lloguers, buscant-se punts intermedis entre les propostes que figuraven en el programa del PSOE i les del programa del partit morat. No obstant això, des de tots dos partits es guarda un absolut silenci que justifiquen com a essencial “per preservar la negociació”.



També s'està ultimant l'estructura del Govern de coalició, encara que aquesta negociació l'està portant Pedro Sánchez i Pablo Iglesias directament. Encara que també falten per perfilar les línies generals de com serà aquest Executiu de coalició i com es farà el repartiment d'àrees, l'organigrama està ja força avançat.



El que tots dos partits pretenen és tenir tot preparat per quan es fixi el ple d'investidura, sigui la setmana del 16 de desembre o a la volta de les festes nadalenques.



En el PSOE, que sembla haver heretat la ciclotímia de Felipe González, aquest dimecres estaven molt animats i convençuts que "ara sí" la investidura tiraria endavant. Però a ERC no li va fer gràcia tanta eufòria després d'escoltar la roda de premsa de Pedro Sánchez des de Londres.



Fonts de la formació republicana van assenyalar des de Barcelona que el pacte estaria encara lluny, però que es vol "continuar explorant" la possibilitat d'arribar a un acord, per la qual cosa declaracions com les realitzades pel líder socialista, en les quals estaria donant per segur un acord, "allunyen" tal possibilitat.